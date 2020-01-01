Церковные праздники в апреле в 2020 году
В апреле мы будем праздновать не только Пасху.
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Ivona подготовила календарь церковных праздников на февраль. Узнайте, когда какой праздник.
Какие церковные праздники отмечаются в апреле:
- 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы
- 8 апреля Собор Архангела Гавриила
- 12 апреля Вербное воскресенье
- 16 апреля Великий Четверг, воспоминание Тайной Вечери
- 17 апреля Страстная Пятница. Распятие Иисуса Христа — Сына Божьего — на Кресте за грехи человеческие
- 18 апреля Великая Суббота перед Пасхой — Воскресением Христовым.
- 19 апреля - Пасха
- 19 апреля Сплошная Светлая Пасхальная седмица. Начало
- 25 апреля Сплошная Светлая Пасхальная седмица. Завершение
Ранее мы писали, как в этом году будем отмечать Пасху.
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