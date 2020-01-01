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Церковные праздники в апреле в 2020 году

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В апреле мы будем праздновать не только Пасху.
Церковные праздники в апреле в 2020 году
Церковные праздники в апреле в 2020 году
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Ivona подготовила календарь церковных праздников на февраль. Узнайте, когда какой праздник.

Какие церковные праздники отмечаются в апреле:

  • 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы
  • 8 апреля Собор Архангела Гавриила
  • 12 апреля Вербное воскресенье
  • 16 апреля Великий Четверг, воспоминание Тайной Вечери
  • 17 апреля Страстная Пятница. Распятие Иисуса Христа — Сына Божьего — на Кресте за грехи человеческие
  • 18 апреля Великая Суббота перед Пасхой — Воскресением Христовым. 
  • 19 апреля - Пасха
  • 19 апреля Сплошная Светлая Пасхальная седмица. Начало
  • 25 апреля Сплошная Светлая Пасхальная седмица. Завершение

Ранее мы писали, как в этом году будем отмечать Пасху. 

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Теги: церковные праздники
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