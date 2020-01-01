Церковные праздники в апреле в 2020 году

В апреле мы будем праздновать не только Пасху.

Церковные праздники в апреле в 2020 году Pinterest.com

Читай также: Пасха 2020: Когда красят яйца и пекут паски католики и православные Ivona подготовила календарь церковных праздников на февраль. Узнайте, когда какой праздник. Какие церковные праздники отмечаются в апреле: 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы

8 апреля Собор Архангела Гавриила

12 апреля Вербное воскресенье

16 апреля Великий Четверг, воспоминание Тайной Вечери

17 апреля Страстная Пятница. Распятие Иисуса Христа — Сына Божьего — на Кресте за грехи человеческие

18 апреля Великая Суббота перед Пасхой — Воскресением Христовым.

19 апреля - Пасха

19 апреля Сплошная Светлая Пасхальная седмица. Начало

25 апреля Сплошная Светлая Пасхальная седмица. Завершение Ранее мы писали, как в этом году будем отмечать Пасху.

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