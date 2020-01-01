Гороскоп на 9 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 9 февраля:
- Овен
Сегодня стоит больше отдыхать, находиться в эмоциональном равновесии, не начинать новых дел, постарайтесь не конфликтовать с близкими людьми.
- Телец
День благоприятен для хозяйственных дел, вы можете совершать выгодные покупки, наводить порядок дома, хлопотать по хозяйству и это благотворно скажется на ваших накоплениях.
- Близнецы
Опасайтесь кризисных ситуаций, конфликтов, могут быть неприятности в разных сферах жизни, будьте осмотрительны.
- Рак
Сегодня стоит заниматься личной жизнью, возможны новые знакомства, улучшения текущих отношений, разные приятные события в семье.
- Лев
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День благоприятен для начинаний, в карьере и работе, вам могут приходить в голову интересные идеи и планы, которые могут продвинуть вас в обществе.
- Дева
Сегодня стоит проявлять твёрдость и жёсткость в разных делах, благоприятны бумажные и юридические дела, взаимоотношения с государством и бюрократией.
- Весы
Сегодня стоит заниматься повседневными делами, трудом, делать те дела, которые приносят вам доходы, возможны разные выгодные сделки или покупки.
- Скорпион
Возможны хорошие новости, приятные обстоятельства, встречи с близкими людьми, вы можете улучшить свою личную жизнь.
- Стрелец
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Вас могут ждать хорошие новости, предложения по работе или появление поклонника в личной жизни, контакты с разными людьми могут быть выгодны и успешны для вас.
- Козерог
Сегодня старайтесь плыть по течению, отдыхать, заниматься приятными вам делами, творчеством, получайте позитив от событий дня
- Водолей
Вас могут ждать неприятности, какие-то новости могут серьезно разочаровать, возможны раздоры и конфликты в отношениях, делах.
- Рыбы
День благоприятен для планирования своего будущего, стройте планы, анализируйте информацию, изучайте разные пути развития.
Ранее мы писали, кто самый горячий по гороскопу.
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