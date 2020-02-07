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Тест: Ты панянка или селянка?

Спецтема: Прикольные тесты
Комментариев: 1
Новые серии реалити “Панянка-Селянка” встречай уже в конце февраля на ТЕТ.
Тест: Ты панянка или селянка?
Тест: Ты панянка или селянка?
Пресс-служба

Совсем скоро на ТЕТ начнется международно-фееричный сезон реалити-шоу “Панянка-Селянка”. Чтобы ждать было не так утомительно, предлагаем в тесте от ТЕТ определить, какая роль в шоу подойдет именно тебе.

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Сразу спойлер - результатов будет больше, чем два. А чтобы получить ответ, зрителям и фанатом шоу предлагают задуматься об отношении к переменам в жизни, деньгам, отдыху и любимом шоу на ТЕТ, а также выбрать вариант лучшего романтического свидания и любимой еды. 

На финише тебя зачислят в одну из армий: “Панянок”, “Селянок”, “Подруг панянок” или “Подруг селянок”.

Поэтому, если ты живешь насыщенной жизнью, но иногда тебе становится интересно, как выглядит другая ее сторона. Или ты хочешь проверить, как преуспели другие и выбрать собственный путь, тебе точно будет интересно пройти тест. 

 

Ранее мы предлагали вам узнать с помощью нашего теста, все ли ты знаешь о лаках для ногтей.

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Теги: панянка-селянка, прикольные тесты
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Источник: Ivоna bigmir)net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  07.02.2020, 16:31
Оценка:  0
гость
Панянка, хуянка!
Какая мразь втирает все это говно, одебиливая население?
Твари еб...ные!
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