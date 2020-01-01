Гороскоп на 2 января 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
Читай также: Новогодний плейлист: ТОП-10 самых праздничных песен всех времен
День благоприятен для семейных дел, встреч с родственниками и близкими людьми, занимайтесь собой и тратьте время и энергию на свои желания.
- Телец
Сегодня будет ощущаться усталость , в каких делах может быть тщетность, старайтесь сегодня отдыхать а не трудиться или ставить серьезные планы на день.⠀⠀⠀
- Близнецы
Сегодня опасайтесь искушений, своих желаний, они могут до добра не довести, могут быть разные соблазны либо мутные ситуации.⠀⠀⠀
- Рак
День благоприятен для поездок, активных дел, занимайтесь своей самореализацией, увлечениями, воплощайте амбиции в реальные дела.
- Лев
День благоприятен для новых дел, получения подарков и хороших новостей, что-то в жизни может меняться в лучшую сторону либо обстоятельства будут этому способствовать.
- Дева
День благоприятен для получения новых знаний, мудрых решений, постарайтесь найти время для себя.⠀⠀⠀
- Весы
Сегодня могут быть хорошие новости, улучшение ситуации в отношениях или семье, что то может вас радовать, в каких то делах может быть белая полоса.
- Скорпион
Сегодня старайтесь держать свои замыслы в тайне от окружающих людей, думайте о своих целях, прислушивайтесь к интуиции и будете идти верным путём.
- Стрелец
День благоприятен для материальных и денежных дел, поездок по магазинам, покупок, разных товарно- денежных операций.
- Козерог
Старайтесь сегодня проводить день активно, тратьте время на свои планы, работу, карьерный дела, ищите для себя новые возможности.
- Водолей
Сегодня вам может сопутствовать успех, разные денежные дела могут приносить доход, возможны удачные покупки, вложения, денежные операции.⠀⠀⠀
- Рыбы
Опасайтесь сегодня разных недоброжелателей, негативных людей, могут быть поводы либо для стрессов, либо для ссор.
Ранее мы писали, как не набрать вес во время праздников.
Полная версия правил