Узнайте несколько простых правил.

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Совсем скоро наступит такой долгожданный период Новогодних праздников, который сопровождается не только приятными эмоциями и подарками, но и сытными застольями. И если до этого вы пытались ограничивать себя в питании, чтобы влезть в любимое праздничное платье, то скорее всего в Новогоднюю ночь вы постараетесь наверстать упущенное и если не съесть, то попробовать точно все. Как же не набрать вес и насладиться праздниками – советы ниже помогут вам в этом.

Будьте последовательны в еде

Праздники не время, чтобы существенно изменить привычный рацион и режим. Не пропускайте приемы пищи в надежде “оставить место“ для ужина и избавьтесь от привычки начинать есть ровно в 00:00.



Не набрать вес во время праздников – миссия выполнима pinterest.com

Не ограничивайте себя в продуктах

Здоровое питание отличается от диет тем, что оно не имеет ограничений по продуктам и у вас есть возможность насладиться любимой едой. Все продукты подходят, дело лишь в порциях. Постарайтесь 80% праздничного стола обеспечить здоровыми и полезными продуктами, а 20% оставить на любимые вкусняшки.

Больше овощей

Начните застолье со свежих овощей. При достаточно низкой калорийности, они наполнят ваш желудок за счет клетчатки и помогут уменьшить количество съеденной на празднике пищи.

Настройтесь на сигналы голода и сытости

Прежде чем продолжать есть, прислушайтесь к себе, действительно ли вы голодны. Если вы понимаете, что желудок уже не пустой и чувство голода скорее не физиологическое, а возникло «по инерции», тогда замените пищу глотком воды или отвлекитесь на общение с близкими (ведь новогодние праздники – отличный повод).

Осмысленное питание

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Очень часто люди едят бездумно, параллельно занимаясь несколькими делами. Вместо этого постарайтесь, не отвлекаясь на посторонние дела, есть осмысленно и сконцентрировано. Обратите внимание на запах, вкус и консистенцию вашей пищи, и действительно насладитесь каждым кусочком. Во время праздника сделать это довольно сложно, так как отвлекает практически все, но в перерывах на еду, постарайтесь отключиться от внешних факторов и насладиться вкусом.



Не набрать вес во время праздников – миссия выполнима pinterest.com

Диета на период праздников

Давайте будем реалистами и поймем, что придерживаться какой-либо диеты за праздничным столом вы не сможете. Скорее наоборот, присутствие установки в голове, что какой-либо из продуктов вам запрещен – сыграет обратную роль и приведет к срыву. Так же не стоит начинать похудение незадолго до праздников, дабы влезть в любимое платье. Качели в виде ограничений, а потом чрезмерного потребления еды только введут ваш организм в состояние стресса, что может иметь негативные последствия в дальнейшем.

Все или ничего

Чаще всего новогодние столы изобилуют разнообразными блюдами. Найдите время, чтобы внимательно изучить предложенные варианты и выбрать несколько любимых - вместо того, чтобы брать всего понемногу и запастись горой еды. Особенно это касается фуршетов, которые часто присутствуют на новогодних корпоративах.

Сохраняйте здоровые привычки

Не забывайте о важности регулярной физической нагрузки и достаточного количества сна, чтобы поддерживать себя в форме. Отличным вариантом на праздники будет прогулка в новогоднюю ночь или танцы.



Не набрать вес во время праздников – миссия выполнима pinterest.com

Время остановиться

У большинства праздники начинаются с корпоратива на работе и заканчиваются Китайским новым годом. Бесконечные визиты к родственникам и вот уже одно застолье превращается в целую череду. Ограничьтесь в гостях напитком и десертом, без употребления всего спектра блюд. Кроме того, старайтесь не готовить еду с запасом, которая будет храниться в холодильнике еще несколько дней после праздника. Это чревато перееданиями и отравлением.

Алкоголь

Конечно Новый год без алкоголя явление редкое. Чтобы не нанести ущерб здоровью, помните несколько основных правил:

не начинайте застолье с алкоголя;

знайте меру;

выбирайте один вид алкогольного напитка

Кроме того, алкоголь достаточно калориен и часто становится причиной переедания, поскольку возбуждает аппетит, поэтому если ваша цель не набрать лишних килограммов, то постарайтесь ограничить его потребление парой бокалов сухого белого вина.

Новый год и Рождество – чудесные праздники, во время которых вы можете встретиться с близкими и родными, порадовать друг друга приятными сюрпризами и окунуться в сказочную атмосферу. Эти простые правила помогут сполна насладиться этими днями и не набрать пару лишних килограммов.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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