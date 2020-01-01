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9 сезон "Мастер Шеф": Кто победил?

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В напряженной битве за первенство достоин звания лучшего повара-любителя лишь один!
9 сезон "Мастер Шеф": Кто победил?
9 сезон "Мастер Шеф": Кто победил?
instagram.com/masterchefstb/

На протяжении 17 выпусков 20 кулинаров-аматоров со всей Украины боролись за звание лучшего на кухне "Мастер Шеф". Кто одержал победу в неравной битве, а кому удача отказалась улыбнуться в самый последний момент, расскажет Ivona.

В финал 9 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" вышли трое участников: Сергей Денисов, Руслан Лучков и Лилия Сорокина.

9 сезон
9 сезон "Мастер Шеф": Кто победил?
instagram.com/sergo_batumskij/

На глазах друзей и близких - бывших участников "Мастер шеф", финалисты провели настоящую кулинарную битву века! Более сногсшибательным было разве что декольте Лизы Глинской.

9 сезон
9 сезон "Мастер Шеф": Кто победил?
instagram.com/sergo_batumskij/

Лиле, Сергею и Руслану судьи дали 2.5 часа на приготовление изысканной закуски, необычного десерта и основного блюда ресторанного уровня. Судьи были предельно придирчивы и делали множество замечаний касательно каждого блюда. 

 

Очень долго судьи не могли решиться объявить победителя. Но черный конверт всё таки оказался открытым, а вместе с ним озвучено имя победителя.

 

Кубок победителя 9 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф", 500 тысяч гривен и курс обучения в кулинарной школе Le Cordon Blue выиграл Сергей Денисов!

9 сезон
9 сезон "Мастер Шеф": Кто победил?
instagram.com/sergo_batumskij/

Если вы пропустили эпичную битву за звание лучшего повара-любителя Украины, посмотреть ее можно в 18 выпуске 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“ здесь.

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Теги: Мастер Шеф, мастер шеф 9 сезон, Мастер шеф финал, кулинарное шоу, кулинарная программа, Эктор Хименес-Браво, СТБ
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Источник: ivona.bigmir.net

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