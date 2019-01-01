Когда в Украине выпадет снег: Прогноз синоптиков

Узнайте, когда погода порадует украинцев снегом.

Декабрь 2019 года запомнится украинцам, как один из самых теплых зимних месяцев с дождливой погодой и устойчивой плюсовой температурой. Однако, уже совсем скоро метеорологи обещают похолодание и снег. Ivona предлагает узнать, какой будет погода в конце уходящего года.

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Так, по данным Укргидрометцентра в Украине выпадет снег уже в эту пятницу, 27 декабря. В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидается дождь с мокрым снегом, на остальной территории нашей страны будет идти мелкий дождь. Погода будет облочной с прояснениями, местами туман. Плюсовая температура пока сохранится. На западе в центре ожидается от 2 до 4 градусов тепла. А в восточных областях - 4-6 градусов тепла.

Когда в Украине выпадет снег depositphotos.com

В субботу, 28 декабря, в Украине также ожидается мокрый снег, однако на этот раз с небольшим морозом днем. На западе обещают от 0 до -2 градусов, в центральных областях от -1 до 1 градуса, а на востоке страны сохранится теплая погода - от 0 до 4 градусов тепла.

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В воскресенье, 29 декабря, синоптики обещают настоящею зимнюю погоду. По всей территории Украины пройдет снег. Днем и ночью ожидаются морозы - от 0 до -3 градусов. Однако, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях днем сохранится плюсовая температура - 0-2 градуса тепла.

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