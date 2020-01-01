9 необычных способов использовать черный чай в быту

Решение бытовых проблем у вас в кружке!

Черный чай настолько прочно вошел в нашу жизнь, что сложно себе представить прием пищи или посиделки в гостях без этого напитка. Существуют сотни способов усилить вкус черного чая, его пьют со специями и травами, холодным и горячим, из заварника или в пакетиках. Черный чай обладает массой полезных свойств: повышает иммунитет, снижает уровень холестерина, бодрит.

Впрочем, к преимуществам этого напитка можно отнести и то, что его можно использовать и в быту. Полезными домашними лайфхаками с использованием черного чая делится с вами Ivona.

1. Удаление неприятного запаха обуви

Читай также: 5 идей как разнообразить интерьер, ничего не покупая

Сухие листья черного чая прекрасно абсорбируют влагу и запахи, поэтому их можно использовать в тех случаях, когда ваша обувь начинает, мягко скажем, попахивать. Для большего удобства советуем использовать чайные пакетики - так не придется вытряхивать чайную пыль из ботинок. Просто положите по паре неиспользованных чайных пакетиков в ботинки на ночь, и наслаждайтесь утром “посвежевшей“, ароматизированной обувкой.

10 необычных способов использовать черный чай в быту freepik.com

2. Освежение деревянных полов

Паркет на полу - это, конечно, безумно красиво. Но ухаживать за таким покрытием - то еще “удовольствие“. Деревянные полы требуют к себе особого внимания и значительно изнашиваются за время. Особенно страдает цвет покрытия. Чтобы освежить его, протрите полы крепко заваренным черным чаем (5 пакетиков на 1 л воды) после основного мытья. Важно, чтобы напиток во время процедуры не был горячим.

10 необычных способов использовать черный чай в быту freepik.com

3. Маринад для мяса

Способы маринования мяса - безграничное поле для творчества. Хозяйки соревнуются в мастерстве придать шашлыкам и крылышкам особый аромат и нежнейший вкус. Хотите удивить гостей и близких? Испробуйте чайный маринад. Все, что вам потребуется, это: 2 часа (для маринования), хороший кусочек мяса (на ваш вкус), черный чай (3 ст. л. сухих листьев на 300 мл воды; не забудьте отцедить заварку!), соль и специи (мы рекомендуем использовать лавровый лист, черный молотый перец, душистый перец и немного мускатного ореха).

10 необычных способов использовать черный чай в быту freepik.com

4. Подкормка для растений

Читай также: Как избавиться от неприятного запаха в доме: 5 универсальных советов

Удивительно, но полив домашних растений черным чаем, дарит цветам здоровье и крепость. К тому же такой способ - отличный вариант повторного использования чайной заварки и/или пакетиков: для удобрения необходима слабая заварка. Помните, что растения “пьют“ черный чай без сахара!

10 необычных способов использовать черный чай в быту freepik.com

5. Способ снять воспаление

Даже когда подростковое акне уже давно позади, наша кожа периодически огорчает нас прыщиками. И мы, как разумные и знающие люди, просто не можем удержаться от того, чтобы поковырять их. И что самое обидное: после такой процедуры прыщи выглядят еще хуже, чем до попыток их устранить. Снять воспаление с пораженного участка кожи поможет теплая примочка из заваренного чайного пакетика.

10 необычных способов использовать черный чай в быту freepik.com

6. Домашние SPA-процедуры

Удивительно расслабляющий эффект имеют ванны с черным чаем. Использовать опять-таки рекомендуем чай в пакетиках, чтобы потом не доставать заварку из волос и прочих труднодоступных мест. 4-5 пакетиков черного чая и 3-4 капли эфирного масла (на ваше усмотрение) не только принесут расслабление перенапряженным мышцам, но и сделают кожу более гладкой и упругой. Из ванной не пить! Даже если очень хочется.

10 необычных способов использовать черный чай в быту freepik.com

7. Устранение мешков под глазами

Читай также: ТОП-6 необычных способов применения жидкости для мытья посуды

Темные круги автоматически придают даже самым красивым глазам уставший и измученный вид, что в свою очередь не улучшает ваш образ. Вместо дорогих патчей, советуем вам попробовать более бюджетное средство удаления мешков под глазами: прохладный компресс из чайных пакетиков. Просто приложите их к глазам на 10-15 минут, а затем умойтесь холодной водой. От отечности не останется и следа!

10 необычных способов использовать черный чай в быту freepik.com

8. Окрашивание волос

Из черного чая можно приготовить нечто вроде тонирующей маски, которая придаст вашим волосам глубокий, а главное - естественный, каштановый оттенок. На 1 л воды используйте 3 ст. л. черного чая. Вскипятите воду с чайными листьями, и проварите около 15 минут после закипания. Остывший до приемлемой температуры и процеженный отвар нанесите на волосы, утеплите их (можно пищевой пленкой и полотенцем). Держать маску можно 30-60 минут. Затем - тщательно промыть волосы прохладной водой.

10 необычных способов использовать черный чай в быту freepik.com

9. Освежитель для холодильника

Чай пришел к нам из Китая. Не удивительно, что в этой стране существует масса способов использовать этот напиток в быту. Так, к примеру, при помощи листьев черного чая китайцы в древности ароматизировали комнаты. Этим способом можно воспользоваться для устранения неприятного запаха в холодильнике. Просто оставьте в нем 2-3 свежих чайных пакетика: они впитают в себя неприятные запахи, а взамен подарят тонкий чайный аромат. Сменять такой освежитель рекомендуется не реже раза в неделю.

10 необычных способов использовать черный чай в быту freepik.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.