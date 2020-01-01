Какое доступное средство поможет поддерживать чистоту в доме

Лишние запахи – для соды тоже не проблема.

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Ни одна хозяйка не представляет свой дом без моющих средств. И синтетическая индустрия чистоты работает постоянно, предлагая нам для посуды – один, для ковра – второй, для ухода за животными – третий... Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман и Мария Мельник рассказали о простом и доступном каждому средстве, которое поможет в уборке и не только – соде.

Оказывается, любому дорогому химическому средству есть универсальная, а главное, дешевая альтернатива. Кислая соль угольной кислоты – такое официальное название имеет сода – незаменимый помощник на кухне. Она не только удаляет жир и грязь, но и дезинфицирует. Так, например, раствором соды можно обрабатывать овощи и фрукты, приобретенные в супермаркете, ведь их, как известно, обрабатывают специальными средствами для длительного хранения и привлекательного вида.

Чтобы приготовить раствор для обработки продуктов, следует 2 столовые ложки соды растворить в литре теплой воды. Однако, когда промыли овощи, надо обязательно ополоснуть их под проточной водой.

Лишние запахи – для соды тоже не проблема. С помощью этого средства можно с легкостью избавиться от запаха лука или рыбы на кухонной доске.

Справится порошок и с проблемами более серьезными, чем аромат лука. Для того, чтобы почистить забитую раковину, надо только засыпать в нее соду и залить уксусом – проблема решена.

Если дома есть домашние любимцы или дети, незаменимым помощником тоже станет сода. Загрязненные игрушки и даже ковры можно вычистить с помощью порошка, но без воды – просто посыпать содой «мех» и встряхнуть или выбить на улице.

А цена универсального средства – 11 гривен за упаковку.

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».

Александр Кива

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