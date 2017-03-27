Несколько советов, как отстирать пятна на белой одежде

Белая одежда всегда смотрится красиво и нарядно. Но имеет один существенный недостаток – на светлой ткани очень заметны различные загрязнения. Правда состоит в том, что отстирать пятна на белой одежде гораздо проще, чем на цветной.

Как отстирать пятна на белой одежде pixabay.com

К каждому пятну необходим индивидуальный подход. Пятна крови, пота, фруктового сока, краски или жира нужно выводить разными способами.

Естественно, что свежие пятна отстирываются легче, чем старые. Поэтому, если есть такая возможность, пятно нужно выводить сразу же после того, как его поставили. На борьбу с устаревшими пятнами уйдет гораздо больше времени.

Но не спешите сразу замачивать вещь. Существуют пятна, например, грязь, которые не проникают вглубь волокон, и их можно просто отскоблить.

Пятна от крови

Пятна от крови с белой одежды отстирываются плохо. Перед стиркой рекомендуется сначала смыть пятно холодной водой, а затем замочить пятно в мыльном растворе. Если кровь засохшая, сначала раствори пятно при помощи нашатырного спирта, а потом постирай.

Пятна от фруктов и ягод

Пятна от фруктового или ягодного сока хорошо выводятся при помощи смеси водки с лимонным соком. Сначала нужно нанести смесь на пятно и на некоторое время оставить. Потом выполощи вещь и постирай. Для стирки используй порошок для сложных загрязнений.

Жирные пятна

Если на белую ткань попала капля жира, сначала нужно посыпать вокруг пятна крахмалом. Это поможет избежать разводов. Затем смочи пятно скипидаром и оставь на пару часов. Затем смой скипидар и стирай вещь в обычном режиме.

Как отстирать пятна на белой одежде depositphotos

Если пятно посадили только что, его можно присыпать тальком. Затем накрыть листом бумаги и прогладить горячим утюгом.

Отстирать засаленные воротнички и манжеты поможет нашатырный спирт. Также это средство, смешанное с глицерином и водой, хорошо удаляет пятна от кофе, мороженого, шоколада и молока. Для этого нанеси смесь на пятно, подожди 1 час. Потом прополощи и постирай вещь.

Пятна от пота

На белой одежде также часто встречаются желтые пятна от пота. Отстирать их бывает очень трудно. От разводов можно избавиться, замочив ненадолго вещь в растворе нашатырного спирта. Чтобы приготовить его, возьми одну чайную ложку спирта на литр воды. После замачивания постирай, как обычно.

Как отстирать пятна на белой одежде pixabay.com

Пятна от краски

Для выведения пятна от краски можно воспользоваться пятновыводителем. Если вещь испачкали в эмали или другой краске на основе лака, пятно перед стиркой нужно обработать керосином или бензином. Потом нанеси на это место пятновыводитель или средство для мытья посуды. А затем постирай вручную или в машинке.

Для стирки белых вещей используй порошок с оптическим отбеливателем.

Если стираешь сильно загрязненные вещи, можно добавить в машинку пятновыводитель. Если белая вещь не отстиралась с первого раза, попробуй повторить процедуру еще раз.

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