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Что такое "Маклюбе" и как его приготовить

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Маклюбе или Маклюба — традиционное блюдо восточного мира. С арабского переводится, как перевернутое, а готовится из мяса, риса и овощей.
Что такое "Маклюбе" и как его приготовить
Что такое "Маклюбе" и как его приготовить
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Ингредиенты:

  • Мясо - 550 г
  • Рис - 200 г
  • Цветная капуста - 50 г
  • Масло сливочное Топленое - 30 г
  • Масло растительное - 30 г
  • Жир - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мясо нарежьте крупными кусками, отбейте, посолите, поперчите, обжарьте до появления румяной корочки.
  2. Обработанную капусту обжарьте и посолите.
  3. Обжаренное мясо сложите в кастрюлю, на него положите обжаренную капусту, сверху – замоченный рис и залейте холодной водой (или бульоном).
  4. Посолите и поперчите.
  5. Закройте крышкой и тушите на среднем огне до готовности, затем переложите на раскаленную сковороду с жиром и обжарьте.

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Теги: восточные блюда, восточная кухня, рецепты, рис
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Источник: Ivona

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