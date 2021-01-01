Что такое "Маклюбе" и как его приготовить
Маклюбе или Маклюба — традиционное блюдо восточного мира. С арабского переводится, как перевернутое, а готовится из мяса, риса и овощей.
Ингредиенты:
- Мясо - 550 г
- Рис - 200 г
- Цветная капуста - 50 г
- Масло сливочное Топленое - 30 г
- Масло растительное - 30 г
- Жир - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо нарежьте крупными кусками, отбейте, посолите, поперчите, обжарьте до появления румяной корочки.
- Обработанную капусту обжарьте и посолите.
- Обжаренное мясо сложите в кастрюлю, на него положите обжаренную капусту, сверху – замоченный рис и залейте холодной водой (или бульоном).
- Посолите и поперчите.
- Закройте крышкой и тушите на среднем огне до готовности, затем переложите на раскаленную сковороду с жиром и обжарьте.
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