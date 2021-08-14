ВОЗ: вакцинация кормящей матери не представляет угрозу младенцу
Эксперты ВОЗ заявили, что по новым данным исследований, вирус SARS-CoV-2 не обнаружен в грудном молоке. Также не представляет никакой угрозы младенцу и вакцинация матери.
Специалисты ВОЗ отмечают, что в материнском молоке после прививки были обнаружены антитела к коронавирусу и они могут защитить ребенка от заболевания.
Рекомендуют кормящим матерям, заразившимся COVID-19
- надевайте во время кормления маску
- тщательно мойте руки с мылом перед тем, как прикоснуться к ребенку
- регулярно дезинфицировать поверхности
В Европейском регионе ВОЗ полный курс вакцинации прошла пока только треть всего взрослого населения. А показатели грудного вскармливания – самые низкие в мире. Только 13 процентов младенцев в Европе получают в течение первых шести месяцев жизни исключительно материнское молоко.
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