ВОЗ: вакцинация кормящей матери не представляет угрозу младенцу

ВОЗ опубликовали исследования, где подтверждают, что грудное вскармливание можно продолжать как после заражения коронавирусом, так и после вакцинации.

Эксперты ВОЗ заявили, что по новым данным исследований, вирус SARS-CoV-2 не обнаружен в грудном молоке. Также не представляет никакой угрозы младенцу и вакцинация матери.

Специалисты ВОЗ отмечают, что в материнском молоке после прививки были обнаружены антитела к коронавирусу и они могут защитить ребенка от заболевания.

Рекомендуют кормящим матерям, заразившимся COVID-19

надевайте во время кормления маску

тщательно мойте руки с мылом перед тем, как прикоснуться к ребенку

регулярно дезинфицировать поверхности

В Европейском регионе ВОЗ полный курс вакцинации прошла пока только треть всего взрослого населения. А показатели грудного вскармливания – самые низкие в мире. Только 13 процентов младенцев в Европе получают в течение первых шести месяцев жизни исключительно материнское молоко.

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