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ВОЗ: вакцинация кормящей матери не представляет угрозу младенцу

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ВОЗ опубликовали исследования, где подтверждают, что грудное вскармливание можно продолжать как после заражения коронавирусом, так и после вакцинации.
Вакцинация кормящей матери не представляет никакой угрозы младенцу
Вакцинация кормящей матери не представляет никакой угрозы младенцу
Pixabay

Эксперты ВОЗ заявили, что по новым данным исследований, вирус SARS-CoV-2 не обнаружен в грудном молоке. Также не представляет никакой угрозы младенцу и вакцинация матери.  

Специалисты ВОЗ отмечают, что в материнском молоке после прививки были обнаружены антитела к коронавирусу и они могут защитить ребенка от заболевания. 

Рекомендуют кормящим матерям, заразившимся COVID-19

  • надевайте во время кормления маску
  • тщательно мойте руки с мылом перед тем, как прикоснуться к ребенку
  • регулярно дезинфицировать поверхности 

В Европейском регионе ВОЗ полный курс вакцинации прошла пока только треть всего взрослого населения. А показатели грудного вскармливания – самые низкие в мире. Только 13 процентов младенцев в Европе получают в течение первых шести месяцев жизни исключительно материнское молоко.

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