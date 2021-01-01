Полипы и аденоиды: в чем разница и как лечить

Разбираемся, чем полипы отличаются от аденоидов и какие есть варианты лечения.

Аденоиды и полипы: в чем разница depositphotos.com

Проблемы с полипами и аденоидами – наиболее частые причины обращений к лор-врачам. Какие симптомы у воспалившихся аденоидов и полипов, как их лечат и в каком случае рекомендуют удалить, разбиралась Ivona.

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Аденоиды VS полипы

Что это такое

Аденоиды – это разрастание лимфоидной ткани, основы носоглоточной миндалины.

Полипы – это образования на теле человека, которые спровоцированы папилломавирусом. Полипы могут появляться на любой части тела, полипы в носу часто имеют округлую, каплевидную форму.

Симптомы

Аденоиды:

Усложняется дыхание носом, человек начинает дышать ртом,

Постоянные насморки, которые трудно лечить,

Снижение слуха,

Изменяется тембр голоса, становится более низким.

Полипы:

Хронический насморк,

Снижение обоняния, изменение вкуса еды,

Слизистые или слизисто-гнойные выделения из носа,

Головная боль,

Ощущение инородного тела в носу, ощущение заложенности ушей.

Лечение

Аденоиды

При аденоидах I и II типа назначают лечение, направленное на повышение иммунитета:

Витаминотерапия,

Фитотерапия,

гомеопатические препараты,

природные иммуномодуляторы,

физиотерапевтические процедуры,

санаторно-курортное лечение.

При аденоидах III и IV типа, а также в случае прогрессирования заболевания назначают операцию по их удалению.

Полипы

Существует два вида лечения полипов в носу: консервативный и оперативный. В случае консервативного лечения назначаются назальные гормональные спреи. Оперативный метод – это операция без проколов и разрезов, проводимая эндоназальным доступом (т.е. через полость носа).

Автор: Ксения Бреславская

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