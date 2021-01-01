Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Полипы и аденоиды: в чем разница и как лечить

Комментариев: 0
Разбираемся, чем полипы отличаются от аденоидов и какие есть варианты лечения.
Аденоиды и полипы: в чем разница
Аденоиды и полипы: в чем разница
depositphotos.com

Проблемы с полипами и аденоидами – наиболее частые причины обращений к лор-врачам. Какие симптомы у воспалившихся аденоидов и полипов, как их лечат и в каком случае рекомендуют удалить, разбиралась Ivona.

Читай также: Слышали, как диктор кашляет? Перфоманс ко Дню борьбы с раком легкого

Аденоиды VS полипы

Что это такое

Аденоиды – это разрастание лимфоидной ткани, основы носоглоточной миндалины.

Полипы – это образования на теле человека, которые спровоцированы папилломавирусом. Полипы могут появляться на любой части тела, полипы в носу часто имеют округлую, каплевидную форму.

Симптомы

Аденоиды:

  • Усложняется дыхание носом, человек начинает дышать ртом,
  • Постоянные насморки, которые трудно лечить,
  • Снижение слуха,
  • Изменяется тембр голоса, становится более низким.

Полипы:

  • Хронический насморк,
  • Снижение обоняния, изменение вкуса еды,
  • Слизистые или слизисто-гнойные выделения из носа,
  • Головная боль,
  • Ощущение инородного тела в носу, ощущение заложенности ушей.

Лечение

Аденоиды

При аденоидах I и II типа назначают лечение, направленное на повышение иммунитета:

  • Витаминотерапия,
  • Фитотерапия,
  • гомеопатические препараты,
  • природные иммуномодуляторы,
  • физиотерапевтические процедуры,
  • санаторно-курортное лечение.

При аденоидах III и IV типа, а также в случае прогрессирования заболевания назначают операцию по их удалению.

Полипы

Существует два вида лечения полипов в носу: консервативный и оперативный. В случае консервативного лечения назначаются назальные гормональные спреи. Оперативный метод – это операция без проколов и разрезов, проводимая эндоназальным доступом (т.е. через полость носа).

Автор: Ксения Бреславская

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: аденоиды, полипы у ребенка, лечение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь