Полипы и аденоиды: в чем разница и как лечить
Проблемы с полипами и аденоидами – наиболее частые причины обращений к лор-врачам. Какие симптомы у воспалившихся аденоидов и полипов, как их лечат и в каком случае рекомендуют удалить, разбиралась Ivona.
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Аденоиды VS полипы
Что это такое
Аденоиды – это разрастание лимфоидной ткани, основы носоглоточной миндалины.
Полипы – это образования на теле человека, которые спровоцированы папилломавирусом. Полипы могут появляться на любой части тела, полипы в носу часто имеют округлую, каплевидную форму.
Симптомы
Аденоиды:
- Усложняется дыхание носом, человек начинает дышать ртом,
- Постоянные насморки, которые трудно лечить,
- Снижение слуха,
- Изменяется тембр голоса, становится более низким.
Полипы:
- Хронический насморк,
- Снижение обоняния, изменение вкуса еды,
- Слизистые или слизисто-гнойные выделения из носа,
- Головная боль,
- Ощущение инородного тела в носу, ощущение заложенности ушей.
Лечение
Аденоиды
При аденоидах I и II типа назначают лечение, направленное на повышение иммунитета:
- Витаминотерапия,
- Фитотерапия,
- гомеопатические препараты,
- природные иммуномодуляторы,
- физиотерапевтические процедуры,
- санаторно-курортное лечение.
При аденоидах III и IV типа, а также в случае прогрессирования заболевания назначают операцию по их удалению.
Полипы
Существует два вида лечения полипов в носу: консервативный и оперативный. В случае консервативного лечения назначаются назальные гормональные спреи. Оперативный метод – это операция без проколов и разрезов, проводимая эндоназальным доступом (т.е. через полость носа).
Автор: Ксения Бреславская
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