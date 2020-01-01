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Признаки опасного головокружения

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Не стоит игнорировать эти признаки.
Признаки опасного головокружения
Признаки опасного головокружения
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Если один раз закружилась голова - это еще не болезнь. Но, как предупреждают медики, карусель в голове может оказаться симптомом не менее 80 заболеваний, в том числе и опасных для жизни

  • Голова кружится дольше несколько часов или частыми приступами

Причина может быть в вирусной инфекции вестибулярного нерва или внутренний отит. Со временем возбудители головокружения способны поражать мозг и нервную систему.

Признаки опасного головокружения
Признаки опасного головокружения
pinterest.com

  • Головокружение сопровождается резкой слабостью, онемением, проблемами с речью и/или зрением

Подобные симптомы могут быть сигналами инсульта ‼ Поэтому нужно попросить человека или проверить себя:
— широко улыбнуться, продемонстрировав зубы. При инсульте улыбка не будет симметричной.
— закрыть глаза и поднять руки. При инсульте невозможно поднять руки на одинаковую высоту.
— повторить за вами простое предложение из нескольких слов. При инсульте сложно запомнить и воспроизвести фразу, и произношение будет нечётким.

Если хотя бы одно задание будет провалено, срочно вызывайте скорую.⠀

  • Всегда чувствуете головокружение, когда встаёте

Подобное состояние довольно распространённое и не то чтобы опасное. Чаще всего происходит из-за нехватки жидкости. Выход прост — пейте воду. Но если вы уверены, что обезвоживания нет, стоит быстрее наведаться к терапевту и кардиологу. Это симптомы возможных сердечно-сосудистых заболеваний.

Признаки опасного головокружения
Признаки опасного головокружения
pinterest.com

  • Бывают приступы невыносимой головной боли

Если ваши головокружения длятся несколько часов и более, регулярно, а в прошлом у вас раскалывалась голова, обязательно проконсультируйтесь с неврологом, чтобы установить возможные причины и последствия.⠀

  • Во время тренировок кружится голова

Причина может быть в обезвоживании или повышении уровня кислорода. Но если вы исключили эти причины, а голова все равно кружится, скорее обратитесь к врачу!

Ранее мы публиковали факторы риска развития рака шейки матки. 

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Теги: головокружение, признаки
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