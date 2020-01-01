Рак шейки матки занимает пятое место среди всех онкологических заболеваний.

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А знаете что рак шейки матки занимает второе место в списке причин смертности пациенток после 30 лет? К сожалению, эти показатели могли бы быть намного меньше, если бы женщины своевременно проходили гинекологические осмотры. Гинеколог Елена Константинова назвала факторы риска развития рака шейки матки.



Гинеколог назвала факторы риска развития рака шейки матки depositphotos.com

Большинство видов РШМ связаны с инфекцией, вызванной вирусами передаваемыми половым путем –из семейства папилломавирусов (ВПЧ), самые коварные из них - штаммы ВПЧ 16 и 18. Своевременная вакцинация в развитых странах уже является нормой! ⠀

Отсутствие скрининга. РШМ развивается очень медленно. Приблизительно 10 лет проходит с момента воздействия папилломавируса до развития первых предраковых поражений. Затем еще 5 лет, прежде чем эти изменения трансформируются в рак. По этому, регулярный скрининг мазка для всех женщин в возрасте от 25 до 65 лет каждые 3 года после двух нормальных мазков с интервалом в один год или тест ВПЧ обеспечивает хорошую защиту⠀

Неправильное использование презерватива, когда он полностью не покрывает кожу полового члена⠀

Активное курение (>15 сигарет в день)⠀

Длительное(более 5 лет) использование эстроген-прогестагенновых оральных контрацептивов⠀

Инфекции, передаваемые половым путем - хламидиоз trachomatis или вирус простого герпеса типа 2 (генитальный герпес)⠀

Подавленная лекарственным путем иммунная система или ВИЧ⠀

Дефицит витамина B6, B12 и фолиевой кислоты

Факторы риска:⠀

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