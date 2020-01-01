Гинеколог назвала факторы риска развития рака шейки матки
Рак шейки матки занимает пятое место среди всех онкологических заболеваний.
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А знаете что рак шейки матки занимает второе место в списке причин смертности пациенток после 30 лет? К сожалению, эти показатели могли бы быть намного меньше, если бы женщины своевременно проходили гинекологические осмотры. Гинеколог Елена Константинова назвала факторы риска развития рака шейки матки.
Факторы риска:⠀
- Большинство видов РШМ связаны с инфекцией, вызванной вирусами передаваемыми половым путем –из семейства папилломавирусов (ВПЧ), самые коварные из них - штаммы ВПЧ 16 и 18. Своевременная вакцинация в развитых странах уже является нормой! ⠀
- Отсутствие скрининга. РШМ развивается очень медленно. Приблизительно 10 лет проходит с момента воздействия папилломавируса до развития первых предраковых поражений. Затем еще 5 лет, прежде чем эти изменения трансформируются в рак. По этому, регулярный скрининг мазка для всех женщин в возрасте от 25 до 65 лет каждые 3 года после двух нормальных мазков с интервалом в один год или тест ВПЧ обеспечивает хорошую защиту⠀
- Неправильное использование презерватива, когда он полностью не покрывает кожу полового члена⠀
- Активное курение (>15 сигарет в день)⠀
- Длительное(более 5 лет) использование эстроген-прогестагенновых оральных контрацептивов⠀
- Инфекции, передаваемые половым путем - хламидиоз trachomatis или вирус простого герпеса типа 2 (генитальный герпес)⠀
- Подавленная лекарственным путем иммунная система или ВИЧ⠀
- Дефицит витамина B6, B12 и фолиевой кислоты
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