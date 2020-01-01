Юлия Панкова назвала пять причин, чтобы полюбить этот ароматный фрукт.

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Несмотря на то, что персик имеет прекрасный вкус, он еще и очень полезен. Фрукт богат витаминами и микроэлементами. Специалисты по ароматерапии утверждают, что аромат персика действует как антидепрессант. А еще он способствует улучшению деятельности мозга, укрепляет память, повышает концентрацию внимания. О полезности персика рассказала ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова.

Если вы хотите иметь хорошую бархатную кожу и сохранить этот эффект надолго, то регулярное употребление персиков вам в этом поможет, – рассказывает ведущая Нового канала. – Фрукт питает кожу, удерживает влагу в клетках, предупреждая появление морщин.

Бархатная кожа и стройная талия: полезные свойства персика Пресс-служба

1. В одном персике – три четверти дозы витамина С и всего 35 калорий.

2. Органические кислоты и эфирное масло, содержащиеся в персиках, способствуют улучшению пищеварения.

3. Персик укрепляет иммунитет и является отличной профилактикой простудных заболеваний.

4. Благодаря высокому содержанию фосфора и калия улучшается память и активизируется работа мозга.

5. Положительно влияет на зрение.

Маска из мякоти персиков помогает снять боль и покраснение при солнечных ожогах, – говорит Юля. – И самое главное! Фрукт помогает похудеть. Фруктоза, содержащаяся в этом фрукте, абсолютно безопасна для талии.

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