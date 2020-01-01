Как летом не съесть кукурузы?

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Польза кукурузы достаточно велика, из этого злака производится множество продуктов, в том числе, различные лекарства, лекарственные сборы и настои.

Полезные свойства кукурузы:

Кукуруза содержит 26 химических элементов и дает организму человека огромное количество питательных веществ. Причем по содержанию в зернах витаминов, микроэлементов и полезных кислот она значительно превосходит все бобовые.

Содержащиеся в кукурузе пектины улучшают пищеварение. Гиалуроновая кислота поддерживает работу головного мозга. Калий и магний из золотых зерен способствуют нормальному обмену веществ, кальций улучшает зубную эмаль, а железо защищает кровеносную систему.

Зерна данной культуры богаты клетчаткой, которая улучшает деятельность пищеварительной системы.

Так же кукуруза насыщена сахаридами, органическими кислотами, в том числе ненасыщенными жирными кислотами, а так же сапонинами. Поэтому употреблять ее будет полезно для сердечно-сосудистой системы, печени, нервной системы..

Злак является уникальным продуктом, так как кушать его можно даже при наличии диабета, а так же в качестве профилактики раковых заболеваний.

Кукуруза будет отличным средством для борьбы с хронической усталостью и стрессами – достаточно включить ее в свой каждодневный рацион.

Кукуруза выводит лишнюю воду из организма, стабилизирует уровень сахара в крови, нормализует пищеварение, улучшает память, внимание и настроение, укрепляет иммунитет.

Люди, активно занимающиеся спортом, также должны обратить внимание на этот продукт. Кукурузный крахмал участвует в формировании мышечного волокна, а витамины группы К, В помогают восстанавливать силы после физических нагрузок.

Полезные свойства кукурузы depositphotos.com

Важно помнить, что кукурузу можно не всем. Вам придется от нее отказаться при язвах желудка или двенадцатиперстной кишки. Ее нельзя есть тем, у кого проблемы со свертываемостью крови или велик риск образования тромбов.

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