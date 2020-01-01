Синдром хронической усталости: что следует знать
Читай также: Боли внизу живота: почему возникают и что делать
Мы все ежедневно устаем, но как понять, что имеем дело с хронической усталостью? Сегодня с этой проблемой люди сталкиваются все чаще. Причиной тому являются постоянный недосып, стресс, гормональные изменения, недостаточно сбалансированное питание. Долгая работа на износ истощает организм и так начинает проявляться синдром хронической усталости.
Синдром хронической усталости — это относительно новое нарушение, которое характеризуется снижением жизненного тонуса и нервным истощением.⠀
⠀
Человек начинает замечать, что привычная деятельность вызывает у него сильную усталость, быстро выматывается и даже отдых не приносит заряда энергией.
Читай также: Привычки, которые провоцируют цистит
Точных причин, почему это возникает, врачи назвать не могут. Выделяют основные триггеры, которые могут вызывать СХУ при продолжительном воздействии:⠀⠀
- недостаточное количество сна;⠀
- плохо сбалансированный рацион, бедный на натуральные продукты, витамины и минералы;⠀
- постоянные эмоциональные и физические перегрузки;⠀
- нарушения гормонального фона — изменения уровней гормонов щитовидной железы;⠀
- снижение активности иммунной системы;⠀
- несоблюдение баланса между физической и умственной деятельностью.⠀
Все эти причины не являются абсолютными. Но их комплексное воздействие может негативно сказаться на самочувствии.⠀
Можно заподозрить у себя СХУ при появлении таких симптомов:⠀⠀
- утром вы просыпаетесь уже уставшим, как будто и не спали;⠀
- субфебрильная температура, хронический фарингит, увеличение лимфатических узлов, мышечные и суставные боли
- не можете уснуть вечером, несмотря на ощущение истощения;⠀
- ощущение постоянной напряженности, невозможность полноценно расслабиться;⠀
- употребляете большое количество кофе, потому что без него не можете собраться с мыслями;⠀
- часто возникают мигрени и боль в мышцах;⠀
- даже в периоды радости не покидает ощущение постоянной тревоги, что сейчас что-то пойдет не так.⠀
Самые основные рекомендации, они же и самые очевидные — давать организму полноценно восстанавливаться. Это коррекция режима, обогащение рациона витаминами и минералами, снижение уровня стресса, уменьшение количества физических и умственных нагрузок.
⠀
Читай также: Продукты для здоровья щитовидной железы: что можно и нельзя
Системный подход и бережное отношение к собственному здоровью помогут не только устранить признаки СХУ, но и предупредить его появление в дальнейшем.⠀
Обратите внимание, что СХУ это диагноз исключения. Т.е. при наличии симптомов эндокринные, ревматологические, иммунные, неврологические, онкологические, гематологические заболевания НЕ выявлены.
⠀
Синдром хронической усталости диагностируется только после тщательного обследования.
Ранее мы писали, в какие мифы о йодированной соли пора перестать верить.
Полная версия правил