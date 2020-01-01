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Синдром хронической усталости: что следует знать

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Синдром хронической усталости часто наблюдается у жителей крупных городов с ускоренным ритмом жизни.
Синдром хронической усталости: что следует знать
Синдром хронической усталости: что следует знать
depositphotos.com

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Мы все ежедневно устаем, но как понять, что имеем дело с хронической усталостью? Сегодня с этой проблемой люди сталкиваются все чаще. Причиной тому являются постоянный недосып, стресс, гормональные изменения, недостаточно сбалансированное питание. Долгая работа на износ истощает организм и так начинает проявляться синдром хронической усталости. 

Синдром хронической усталости — это относительно новое нарушение, которое характеризуется снижением жизненного тонуса и нервным истощением.⠀

Человек начинает замечать, что привычная деятельность вызывает у него сильную усталость, быстро выматывается и даже отдых не приносит заряда энергией.

Синдром хронической усталости: что следует знать
Синдром хронической усталости: что следует знать
depositphotos.com

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Точных причин, почему это возникает, врачи назвать не могут. Выделяют основные триггеры, которые могут вызывать СХУ при продолжительном воздействии:⠀⠀

  • недостаточное количество сна;⠀
  • плохо сбалансированный рацион, бедный на натуральные продукты, витамины и минералы;⠀
  • постоянные эмоциональные и физические перегрузки;⠀
  • нарушения гормонального фона — изменения уровней гормонов щитовидной железы;⠀
  • снижение активности иммунной системы;⠀
  • несоблюдение баланса между физической и умственной деятельностью.⠀

Все эти причины не являются абсолютными. Но их комплексное воздействие может негативно сказаться на самочувствии.⠀

Синдром хронической усталости: что следует знать
Синдром хронической усталости: что следует знать
depositphotos.com

Можно заподозрить у себя СХУ при появлении таких симптомов:⠀⠀

  • утром вы просыпаетесь уже уставшим, как будто и не спали;⠀
  • субфебрильная температура, хронический фарингит, увеличение лимфатических узлов, мышечные и суставные боли
  • не можете уснуть вечером, несмотря на ощущение истощения;⠀
  • ощущение постоянной напряженности, невозможность полноценно расслабиться;⠀
  • употребляете большое количество кофе, потому что без него не можете собраться с мыслями;⠀
  • часто возникают мигрени и боль в мышцах;⠀
  • даже в периоды радости не покидает ощущение постоянной тревоги, что сейчас что-то пойдет не так.⠀

Самые основные рекомендации, они же и самые очевидные — давать организму полноценно восстанавливаться. Это коррекция режима, обогащение рациона витаминами и минералами, снижение уровня стресса, уменьшение количества физических и умственных нагрузок.

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Системный подход и бережное отношение к собственному здоровью помогут не только устранить признаки СХУ, но и предупредить его появление в дальнейшем.⠀

Обратите внимание, что СХУ это диагноз исключения. Т.е. при наличии симптомов эндокринные, ревматологические, иммунные, неврологические, онкологические, гематологические заболевания НЕ выявлены.

Синдром хронической усталости диагностируется только после тщательного обследования.

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Теги: хроническая усталость, признаки
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