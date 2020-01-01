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Мифы о йодированной соли, в которые пора перестать верить

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Нехватка йода – распространенная проблема, обросшая множеством мифов.
Мифы о йодированной соли, в которые пора перестать верить
Мифы о йодированной соли, в которые пора перестать верить
pinterest.com

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Сегодня нехватку йода ощущает около 70% населения Украины. Причин, по которым йодированная соль не пользуется большой популярностью, может быть очень много. Предлагаем рассмотреть основные мифы, связанные с употреблением этого крайне полезного продукта, незаменимого в деле профилактики йододефицита.

  • Йодированная соль нестойкая, хранится недолго, йод «улетучивается» при приготовлении пищи

Этот миф уходит корнями в «доперестроечные» годы, когда для йодирования соли использовался нестабильный йодид калия из расчета 23 мг йода на кг соли. В настоящее время для йодирования используется более стабильный йодат калия из расчета 40 мг на кг. То есть даже при неизбежных потерях йода в процессе хранения соли и термической обработки пищи, достигающих 40%, при ежедневном использовании около 6 г соли поступление йода в организм будет составлять порядка 150 мкг/сут, что соответствует физиологической потребности организма.Срок хранения современной йодированной соли составляет минимум 12 мес.

Мифы о йодированной соли, в которые пора перестать верить
Мифы о йодированной соли, в которые пора перестать верить
pinterest.com

  •  Йодированная соль непригодна для консервирования

Еще один устойчивый миф, который тоже к нам пришел из прошлого. 15-20 лет назад использовался йодид калия для обогащения соли, который действительно может влиять на качество засолки. Помимо этого, в соль в виде стабилизатора йодида калия раньше добавляли тиосульфат натрия. В сегодняшней соли, обогащенной йодатом калия, такие вещества не присутствуют.

  •  Аллергия на йод

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Йод является микроэлементом, а аллергия на микроэлементы не может развиться по определению. Это прерогатива сложных органических соединений. К йоду может быть идиосинкразия — непереносимость его фармакологических доз. Это те самые дозы более 1000–2000 мкг или 1–2 мг, которые мы не можем получить из йодированной соли, но с легкостью — из ряда других лекарственных препаратов.

Мифы о йодированной соли, в которые пора перестать верить
Мифы о йодированной соли, в которые пора перестать верить
pinterest.com

  • Морская соль лучше, чем йодированная

К сожалению, в процессе выпаривания, очистки и сушки йод из морской соли практически полностью исчезает. К примеру, в одном грамме морской соли содержится около 1 мкг йода, а в йодированной — 40 мкг.

  • Противопоказания к йодированной соли

Единственным объективным противопоказанием к приему профилактических доз йода является период соблюдения безйодной диеты на этапе подготовки к радиойодтерапии после хирургического лечения рака ЩЖ.

  • Дефицит йода можно компенсировать диетой

В больших количествах йод присутствует во многих морских водорослях (ламинарии).
Довольно большое количество йода есть в морепродуктах (мидиях, креветках и прочих дарах моря) и в морской рыбе. Однако содержание йода в морепродуктах и рыбе довольно изменчиво (все зависит от места искусственного разведения или вылова). Помимо этого, чтобы получить необходимое количество йода из морепродуктов и рыбы, их надо ежедневно потреблять в большом количестве (300-500 граммов, а то и намного больше), чего, учитывая их дороговизну, сложно достигнуть. Среди жителей многих стран мира только лишь японцы могут похвастаться повышенным потреблением йода из каждодневных продуктов питания, в том числе ламинарии.

  •  При дополнительном потреблении йода существует опасность передозировки

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Безопасной считается доза йода до 1000–2000 мкг. Получить такую дозу с йодированной солью или препаратами йода, предназначенными для профилактики йододефицита, нереально.

Ранее мы писали, какие продукты увеличивают риск развития раковых заболеваний.

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Теги: йодированная соль, йододефицит
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