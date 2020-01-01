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Могут ли ночные линзы остановить развитие близорукости: ответ офтальмолога

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Узнайте больше о ночных линзах.
Могут ли ночные линзы остановить развитие близорукости: ответ офтальмолога
Могут ли ночные линзы остановить развитие близорукости: ответ офтальмолога
depositphotos.com

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Сейчас все чаще можно встретить информацию о ночных линзах для восстановления зрения. Действительно ли это так? Офтальмолог Екатерина Андреева рассказала, что следует знать о ночных линзах.

Офтальмолог отметила, что ночные ортокератологические линзы за ночь формирует нужную форму роговицы. Вы приходите на прием к врачу, где специальным прибором он сканирует вашу роговицу, получает объемное изображение.

Далее подбирает вам очки, в программе формируется профиль роговицы, который был бы идеальным для вас и позволил вам отлично видеть без очков.

Разница между вашей реальной роговицей и идеальной роговицей также закладывается в программу, на основании этого изготавливаются специальные линзы. Эту линзу вы можете снять и весь день видеть чётко.

Могут ли ночные линзы остановить развитие близорукости: ответ офтальмолога
Могут ли ночные линзы остановить развитие близорукости: ответ офтальмолога
depositphotos.com
Могут ли ночные линзы остановить развитие близорукости: ответ офтальмолога
Могут ли ночные линзы остановить развитие близорукости: ответ офтальмолога
depositphotos.com

Безопасные ли?

  • Ночные линзы безопасны при соблюдении всех рекомендаций врача.
  • Нельзя подбирать линзы самостоятельно.
  • Обязательно посещайте офтальмолога для осмотра роговицы и другой диагностики.

Осложнения:

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Все зависит от того, соблюдает ли пациент рекомендации специалиста.
В число осложнений от линз входят кератит, конъюнктивит, механические травмы, снижение остроты зрения, индивидуальная непереносимость компонентов линз. При любом дискомфорте необходимо нужно срочно обратиться к врачу.

Могут ли ночные линзы остановить развитие близорукости: ответ офтальмолога
Могут ли ночные линзы остановить развитие близорукости: ответ офтальмолога
pinterest.com


Противопоказания к ношению контактных линз:

Нельзя носить линзы, если у вас синдром сухого глаза, воспалительные и инфекционные заболевания, патологии роговицы, глаукома.

Есть несколько рекомендаций, о которых не стоит забывать:⠀

  • Линзы — индивидуальные изделия-делиться с кем-то, носить чужие — запрещено 
  • Спать в линзах не больше 8 часов. Линзы нужно надевать строго на ночь, ходить в них днем запрещено.
  • Срок годности линз — 1 год. Если по каким-то причинам линзы испортились или потеряли свои свойства (появились трещинки и др.), то комплект стоит заменить.
  • Визиты к врачу обязательны. Врач, должен осматривать вас примерно раз в три месяца.
  • За линзами надо ухаживать.Обязательно используйте раствор для очищения линз от бактерий и различных отложений, меняйте раствор для линз регулярно, контейнер нужно обновлять раз в три месяца.

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Теги: ночные линзы, здоровье глаз, близорукость, офтальмолог
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