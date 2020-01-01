Укус овода: что делать
Существует около 150 видов оводов, но для человека опасны 2 вида.
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Летний отдых может быть сильно омрачен укусом овода. Что делать, если эта неприятность произошла?
Оводы – разновидность мух, обитающих во влажной местности, паразитирующих в теле животных и человека, они похожи на слепней. Слепень – кровососущее насекомое, овод – нет.
В момент укуса человек ощущает резкую жгучую быстро появляется отек в виде узелка, распространяющийся на окружающие ткани. Возникает покраснение кожи, сопровождающееся сильным зудом.
Чем опасен укус овода?
- Присоединение вторичной бактериальной инфекции при расчесывании
- Аллергическая реакция
- Овод – переносчик туляремии, сибирской язвы, филяриоза.
Что делать если укусил овод?
- Облегчить зуд и снять отек поможет лед или любой холодный предмет.
- Место укуса рекомендовано промыть проточной водой с мылом.
- Если человек подвергся множественному нападению оводов, и развилась аллергическая реакция – необходимо обратиться к врачу.
Какие правила необходимо соблюдать с целью избежания нападения оводов?
- Не надевайте яркую одежду – насекомые реагируют на яркие цвета.
- Отдавайте предпочтение легкой одежде светлых тонов закрывающих тело и конечности.
- Закрывайте сеткой от насекомых детскую коляску.
- Выходя на природу – не используйте парфюмерные средства.
- Старайтесь выбирать место для отдыха подальше от зарослей и воды.
- Выходя из воды, вытирайте тело насухо.
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