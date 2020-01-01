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Укус овода: что делать

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Существует около 150 видов оводов, но для человека опасны 2 вида.
Укус овода: что делать
Укус овода: что делать
Pixabay

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Летний отдых может быть сильно омрачен укусом овода. Что делать, если эта неприятность произошла?

Оводы – разновидность мух, обитающих во влажной местности, паразитирующих в теле животных и человека, они похожи на слепней. Слепень – кровососущее насекомое, овод – нет.

В момент укуса человек ощущает резкую жгучую  быстро появляется отек в виде узелка, распространяющийся на окружающие ткани. Возникает покраснение кожи, сопровождающееся сильным зудом.

Чем опасен укус овода?

  • Присоединение вторичной бактериальной инфекции при расчесывании
  • Аллергическая реакция
  • Овод – переносчик туляремии, сибирской язвы, филяриоза.

Укус овода: что делать
Укус овода: что делать
Pinterest

Что делать если укусил овод?

  • Облегчить зуд и снять отек поможет лед или любой холодный предмет.
  • Место укуса рекомендовано промыть проточной водой с мылом.
  • Если человек подвергся множественному нападению оводов, и развилась аллергическая реакция – необходимо обратиться к врачу.

Какие правила необходимо соблюдать с целью избежания нападения оводов?

  • Не надевайте яркую одежду – насекомые реагируют на яркие цвета.
  • Отдавайте предпочтение легкой одежде светлых тонов закрывающих тело и конечности.
  • Закрывайте сеткой от насекомых детскую коляску.
  • Выходя на природу – не используйте парфюмерные средства.
  • Старайтесь выбирать место для отдыха подальше от зарослей и воды.
  • Выходя из воды, вытирайте тело насухо.

Ранее мы писали, почему нельзя пить алкоголь в жару. 

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Теги: овод. укус, укус насекомого
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