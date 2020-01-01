Существует около 150 видов оводов, но для человека опасны 2 вида.

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Летний отдых может быть сильно омрачен укусом овода. Что делать, если эта неприятность произошла?

Оводы – разновидность мух, обитающих во влажной местности, паразитирующих в теле животных и человека, они похожи на слепней. Слепень – кровососущее насекомое, овод – нет.



В момент укуса человек ощущает резкую жгучую быстро появляется отек в виде узелка, распространяющийся на окружающие ткани. Возникает покраснение кожи, сопровождающееся сильным зудом.



Чем опасен укус овода?

Присоединение вторичной бактериальной инфекции при расчесывании

Аллергическая реакция

Овод – переносчик туляремии, сибирской язвы, филяриоза.

Укус овода: что делать Pinterest

Облегчить зуд и снять отек поможет лед или любой холодный предмет.

Место укуса рекомендовано промыть проточной водой с мылом.

Если человек подвергся множественному нападению оводов, и развилась аллергическая реакция – необходимо обратиться к врачу.

Какие правила необходимо соблюдать с целью избежания нападения оводов?

Не надевайте яркую одежду – насекомые реагируют на яркие цвета.

Отдавайте предпочтение легкой одежде светлых тонов закрывающих тело и конечности.

Закрывайте сеткой от насекомых детскую коляску.

Выходя на природу – не используйте парфюмерные средства.

Старайтесь выбирать место для отдыха подальше от зарослей и воды.

Выходя из воды, вытирайте тело насухо.

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