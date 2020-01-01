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Как определить скрытую пневмонию?

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Пневмонию могут вызывать различные микроорганизмы, включая бактерии, вирусы и грибы.
Как определить скрытую пневмонию?
Как определить скрытую пневмонию?
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Большинство из простуд и респираторных инфекций проходят легко и заканчиваются быстро, но, к сожалению, иногда заболевания верхних дыхательных путей могут перейти в пневмонию. Терапевт Светлана Зубаилова назвала признаки скрытую пневмонию. 

Пневмония — это легочная инфекция, которая является незаразной и вызывается возбудителями инфекций верхних дыхательных путей в носоглотке. С пневмонией может столкнуться кто угодно, в любом возрасте. Дети, в возрасте 2-х лет и взрослые, старше 50-и лет, особенно подвергаются более высокому риску. ⠀

Главная опасность пневмонии заключается в том, что она ловко маскируется под другие заболевания, которые мы привыкли считать не серьезными, например ОРВИ. И пока уже не вступит в серьезную стадию, отличить ее от респираторной инфекции «на глаз» почти невозможно. 

Как определить скрытую пневмонию?
Как определить скрытую пневмонию?
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Поэтому многие люди упускают время, обращаются к врачам тогда, когда уже поздно и потом долго лечатся. Поэтому, нельзя заниматься самолечением, а при малейших признаках заболевания сразу вызывать врача.  Ведь запущенная пневмония может грозить даже летальным исходом. ⠀

Пневмония на ранних стадиях почти себя не проявляет, у человека может не быть даже кашля, не
говоря уже о температуре.
И все-таки, у данного заболевания в скрытой форме есть ряд симптомов, которые должны заставить вас насторожиться: ⠀⠀

  • Сильный озноб и ощущение, что вас морозит, при небольшой температуре — 37-37,4 градусов. ⠀
  • Сильная слабость, когда вас постоянно тянет прилечь, а любое движение дается с усилием. ⠀
  • Постоянная сонливость и вялость. ⠀
  • Заметно затрудненное дыхание, особенно носовое, и сипение в горле при вдохе/выдохе. 

Как определить скрытую пневмонию?
Как определить скрытую пневмонию?
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Эти симптомы могут появиться сразу, а могут потом. Часто бывает так, что у вас действительно развивается ОРВИ, но вы переносите болезнь на ногах, толком не лечитесь, не соблюдаете режим, продолжаете ходить на работу, контактировать с людьми, в итоге может развиться осложнения, в том числе и пневмония! Причем поначалу, кажется, что респираторная инфекция уже прошла, но это совсем ненадолго, потом состояние значительно ухудшается. ⠀

Поэтому, в любом случае, нужно вызывать врача и следовать его рекомендациям в лечении. А, чтобы снизить шансы на развитие пневмонии, стоит больше двигаться и гулять на свежем воздухе, заниматься спортом — даже просто домашней гимнастикой, есть побольше еды, богатой витаминами и аскорбиновой кислотой, отказаться от жирной и жареной пищи, сладостей, алкоголя и сигарет.

Ранее мы писали, почему нельзя пить алкоголь в жару. 

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Теги: пневмония, скрытая пневмония, признаки
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