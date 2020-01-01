Пневмонию могут вызывать различные микроорганизмы, включая бактерии, вирусы и грибы.

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Большинство из простуд и респираторных инфекций проходят легко и заканчиваются быстро, но, к сожалению, иногда заболевания верхних дыхательных путей могут перейти в пневмонию. Терапевт Светлана Зубаилова назвала признаки скрытую пневмонию.

Пневмония — это легочная инфекция, которая является незаразной и вызывается возбудителями инфекций верхних дыхательных путей в носоглотке. С пневмонией может столкнуться кто угодно, в любом возрасте. Дети, в возрасте 2-х лет и взрослые, старше 50-и лет, особенно подвергаются более высокому риску. ⠀

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Главная опасность пневмонии заключается в том, что она ловко маскируется под другие заболевания, которые мы привыкли считать не серьезными, например ОРВИ. И пока уже не вступит в серьезную стадию, отличить ее от респираторной инфекции «на глаз» почти невозможно.



Как определить скрытую пневмонию? Pinterest

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Поэтому многие люди упускают время, обращаются к врачам тогда, когда уже поздно и потом долго лечатся. Поэтому, нельзя заниматься самолечением, а при малейших признаках заболевания сразу вызывать врача. Ведь запущенная пневмония может грозить даже летальным исходом. ⠀



Пневмония на ранних стадиях почти себя не проявляет, у человека может не быть даже кашля, не

говоря уже о температуре.

И все-таки, у данного заболевания в скрытой форме есть ряд симптомов, которые должны заставить вас насторожиться: ⠀⠀

Сильный озноб и ощущение, что вас морозит, при небольшой температуре — 37-37,4 градусов. ⠀

Сильная слабость, когда вас постоянно тянет прилечь, а любое движение дается с усилием. ⠀

Постоянная сонливость и вялость. ⠀

Заметно затрудненное дыхание, особенно носовое, и сипение в горле при вдохе/выдохе.

Как определить скрытую пневмонию? Pinterest

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Эти симптомы могут появиться сразу, а могут потом. Часто бывает так, что у вас действительно развивается ОРВИ, но вы переносите болезнь на ногах, толком не лечитесь, не соблюдаете режим, продолжаете ходить на работу, контактировать с людьми, в итоге может развиться осложнения, в том числе и пневмония! Причем поначалу, кажется, что респираторная инфекция уже прошла, но это совсем ненадолго, потом состояние значительно ухудшается. ⠀



Поэтому, в любом случае, нужно вызывать врача и следовать его рекомендациям в лечении. А, чтобы снизить шансы на развитие пневмонии, стоит больше двигаться и гулять на свежем воздухе, заниматься спортом — даже просто домашней гимнастикой, есть побольше еды, богатой витаминами и аскорбиновой кислотой, отказаться от жирной и жареной пищи, сладостей, алкоголя и сигарет.



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