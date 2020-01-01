Онемение рук является симптомом большого количества заболеваний.

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Каждый хоть раз ощущал потерю чувствительности ноги или руки, которая сопровождалась легким покалыванием или жжением. Если такое повторяется часто, то не стоит все списывать просто на неудобное положение во время сна. Иногда онемение рук может быть признаком проблем со здоровьем. Невролог Хатухова Рузана рассказала, почему немеют руки.

Шейный остеохондроз

Любые нарушения в шейном отделе позвоночника, вызывающие ущемление нерва, могут стать причиной онемения рук, а также вызвать головные боли и проблемы с координацией.



Почему немеют руки Pinterest

Рассеянный склероз

Вследствие поражения нервных оболочек головного и спинного мозга происходит нарушение прохождения нервных импульсов. Чувствительность снижается, и в руках может ощущаться онемение. Если другие причины онемения рук исключены, имеет смысл обратиться к неврологу.

Туннельный синдром (синдром запястного канала) наблюдается часто у людей, деятельность которых связана с монотонной работой руками (программисты, швеи)

Вследствие повторяющихся движений пальцев происходит отек сухожилий, проходящих через узкий канал. Нерв в канале сдавливается — человек чувствует онемение и неприятное покалывание в кисти (особенно по утрам). Обязательно обратись к неврологу, потому что в запущенной форме данное заболевание чревато осложнениями вплоть до атрофии мышц пальца.



Почему немеют руки Pinterest

Тромбоз вен конечности

Также приводит к онемению. Тромб замедляет ток крови, поэтому доставка веществ, важных для поддержания функций конечности, нарушается. Тромбоз чреват и отеками, и прочими серьезными осложнениями.

Анемия и сахарный диабет

Часто сопровождаются нарушением кровообращения в конечностях и, как следствие, онемением.

Невралгия плечевого сплетения

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А также длительные воспалительные процессы в окружающих тканях могут вызвать болевой синдром с последующим онемением руки.

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