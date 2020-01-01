Хроническая усталость: какие анализы нужно сдать
Анализы – ключ к выяснению причин слабости и усталости.
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Постоянная вялость, слабость, апатия, сонливость, невозможность сконцентрировать внимание, плохое настроение - такое хоть раз в жизни испытывал каждый. Но что если это повторяется каждый день, рекомендуется сдать анализы.
Эндокринолог Екатерина Смирнова рекомендует прежде всего переосмыслить образ жизни:⠀
- Нормализовать режим сна, не менее 6 и не более 8 часов в день, желательно с 11-12 ночи до 6-7 утра. Именно так диктуют нам спать циркадные ритмы гормонов.
- Поддерживать высокую физическую активность
- Заняться тем, что приносит вам удовольствие - хобби, готовка, забота о ближних - любой источник эндорфинов
- Сбалансировано питаться⠀
Если вы изменили привычки, но усталость так и не проходить - нужно пройти обследование:⠀
- ТТГ, своб. Т4, антиТПО. Самое важное и частое - проверить щитовидную железу. Хроническая усталость - основной симптом гипотиреоза
- Клинический анализ крови. Можно увидеть анемию или онкогематологию, при которых усталость - частый гость
- Ферритин, железо, ожсс, В9, В12 - увидеть причину анемии.
- Общая биохимия крови - глюкоза, креатинин, мочевина, АСТ, АЛТ, билирубин, общий белок
- Витамин Д. Дефицит проявляется мышечной слабостью (особенно в проксимальных группах мышц), которую можно принять за хроническую усталость
- Хронические инфекции - гепатиты, ВИЧ, боррелиоз, мононуклеоз - при выявлении показаний
- Флюорография - выявляем наличие туберкулёза
- Скрининг на онкологические заболевания.
- Исключить хронические ревматологические и неврологические заболевания
- Консультация психотерапевта для выявления клинической депрессии (именно последним пунктом!)
При исключении всей патологии можно задуматься о наличии синдрома хронической усталости (миалгический энцефаломиелит). О его существовании идут споры, а достоверных методов диагностики и лечения нет.
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