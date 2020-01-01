Анализы – ключ к выяснению причин слабости и усталости.

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​Постоянная вялость, слабость, апатия, сонливость, невозможность сконцентрировать внимание, плохое настроение - такое хоть раз в жизни испытывал каждый. Но что если это повторяется каждый день, рекомендуется сдать анализы.



Эндокринолог Екатерина Смирнова рекомендует прежде всего переосмыслить образ жизни:⠀

Нормализовать режим сна, не менее 6 и не более 8 часов в день, желательно с 11-12 ночи до 6-7 утра. Именно так диктуют нам спать циркадные ритмы гормонов.

Поддерживать высокую физическую активность

Заняться тем, что приносит вам удовольствие - хобби, готовка, забота о ближних - любой источник эндорфинов

Сбалансировано питаться⠀

Хроническая усталость: какие анализы нужно сдать pinterest.com

ТТГ, своб. Т4, антиТПО. Самое важное и частое - проверить щитовидную железу. Хроническая усталость - основной симптом гипотиреоза

Клинический анализ крови. Можно увидеть анемию или онкогематологию, при которых усталость - частый гость

Ферритин, железо, ожсс, В9, В12 - увидеть причину анемии.

Общая биохимия крови - глюкоза, креатинин, мочевина, АСТ, АЛТ, билирубин, общий белок

Витамин Д. Дефицит проявляется мышечной слабостью (особенно в проксимальных группах мышц), которую можно принять за хроническую усталость

Хронические инфекции - гепатиты, ВИЧ, боррелиоз, мононуклеоз - при выявлении показаний

Флюорография - выявляем наличие туберкулёза

Скрининг на онкологические заболевания.

Исключить хронические ревматологические и неврологические заболевания

Консультация психотерапевта для выявления клинической депрессии (именно последним пунктом!)

Если вы изменили привычки, но усталость так и не проходить - нужно пройти обследование:⠀

При исключении всей патологии можно задуматься о наличии синдрома хронической усталости (миалгический энцефаломиелит). О его существовании идут споры, а достоверных методов диагностики и лечения нет.

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