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Что может спровоцировать гормональное ожирение?

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Этот вид ожирения встречается среди мужчин и женщин любого возраста.
Что может спровоцировать гормональное ожирение?
Что может спровоцировать гормональное ожирение?
depositphotos.com

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Гормональным ожирением признается обменное нарушение, вызывающее рост массы тела в связи с неправильной выработкой гормонов. Особенностью данного типа расстройства является сохранение повышенного веса, несмотря на правильное диетическое питание и регулярные спортивные нагрузки. Эндокринолог Кумыкова Марина рассказала, что может спровоцировать гормональное ожирение. 

Переизбыток пролактина. Гормональное вещество вырабатывается железами внутренней секреции, расположенными в органах репродуктивной системы. Пролактин необходим для подготовки женского организма к периоду грудного вскармливания новорожденного ребенка. Но иногда избыточное количество гормона вырабатывается у пациенток, которые не беременны. Гормональное ожирение подразумевает, что это повышается пролактин, снижается эстроген и тестостерон. Но нарушение часто вообще протекает почти бессимптомно. Кроме лишнего веса наблюдаются только угри. Причём не только на лице, но и по всему телу.

Что может спровоцировать гормональное ожирение?
Что может спровоцировать гормональное ожирение?
depositphotos.com

Болезни щитовидной и поджелудочной железы. Например, человек начинает набирать вес при гипотиреозе.⠀

Расстройства функционирования коры головного мозга. Внутренние органы вырабатывают инсулин и тиреоидные гормоны. Если в крови обнаруживается нехватка этих веществ, нарушается нормальный сахарный обмен. Это вызывает отложение жира, снижение работоспособности, чувство усталости и вялости. Значительно замедляется метаболизм, у больных наблюдается отечность и одутловатость.⠀

Дефицит эстрогенов. Вызывает образование жировых отложений преимущественно в ягодичных и бедренных областях. Нехватка женских половых гормонов приводит к депрессивным состояниям, перепадам настроения, снижению либидо, ухудшению внимания и памяти. Возникают патологии репродуктивной системы. Причем это не зависит от того, в менопаузе женщина или нет. Дефицит эстрогенов грозит любому возрасту. Отличие в том, что молодому организму проще восстановиться.

Неправильное питание, нарушение микрофлоры кишечника (при плохом составе микробиоты кишечника может быть гормональное нарушение и избыточный вес).

Повышения кортизола. На фоне роста кортизола пролактин дает сбой. Если человек начинает набирать вес после стресса, в этом виноват кортизол.

Использование гормональных лекарственных препаратов или антидепрессантов.

Ранее мы писали, как осанка влияет на пищеварение. 

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Теги: гормональное ожирение, гормоны, эндокринолог
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