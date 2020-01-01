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Диетолог рассказала, как осанка влияет на пищеварение

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Правильная осанка – залог хорошей работы ЖКТ.
Диетолог рассказала, как осанка влияет на пищеварение
Диетолог рассказала, как осанка влияет на пищеварение
depositphotos.com

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На первый взгляд эта информация кажется абсолютно нелепой, ведь пищеварение в первую очередь зависит от качества и количества употребляемых продуктов. Но положение тела все же влияет на процесс пищеварения, а не только на хребет. Диетолог Светлана Фус рассказала, что следует об этом следует знать. 

А вы знаете, что живот вздувается не только от употребления большого количества овощей и клетчатки или нехватки полезных бифидобактерий в кишечнике? Или и-за того, что просто “перестарались“ с поздним ужином?

Естественно, что вздутие живота, повышенное газообразование и другие “побочные эффекты“ (отсутствие плоского живота) вредно влияющие на самочувствие и фигуру. Этого всем хочется избежать. И правильное питание здесь играет основную роль. Но обращаю внимание еще на один важный аспект, который мы часто забываем учитывать: роль осанки в пищеварении.

Диетолог рассказала, как осанка влияет на пищеварение
Диетолог рассказала, как осанка влияет на пищеварение
depositphotos.com

Привычное положение тела в пространстве, ваша поза влияет не только непосредственно на позвоночник, но и на процессы пищеварения. Если осанка правильная, то органы, расположенные в брюшной полости, функционируют нормально. Если ваша поза неправильная происходит смещение, избыточное сжатие и хуже работает кровоснабжение всех внутренних органов, особенно желудочно-кишечного тракта. 

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Например, важный тазовый наклон. Таз служит основой для органов брюшной полости. Если бедра и таз не выровнены, то создаются условия для смещения позвонков, это также подталкивает пояснично-ободочную кишку (самая длинная часть толстой кишки) вверх, к грудной полости. Все это ухудшает переваривание пищи, способствует накоплению газов в кишечнике и вызывает вздутие живота.

Диетолог рассказала, как осанка влияет на пищеварение
Диетолог рассказала, как осанка влияет на пищеварение
depositphotos.com

Грудная клетка, в свою очередь, является “крышей“ брюшной полости и защищает ее сверху. Когда ваши руки и плечи в нормальном положении и спина выпрямлена - вы дышите лучше (а это не меньше 22 000 раз в день). Во время дыхания ваша диафрагма опускается и сдавливает внутренние органы. Такие движения диафрагмы вверх и вниз поддерживают перистальтику, продвигают пищу по пищеварительному тракту, влияют на отток желчи.

Поэтому, например, сидя сутуло, можно спровоцировать кислотный рефлюкс - заброс кислого желудочного содержимого в пищевод (“изжогу“), отрыжку воздухом. В такой неправильной позе увеличена вероятность метеоризма и запоров.

Помните, что осанка и состояние вашего здоровья тесно взаимосвязаны. Правильная осанка - это не просто красиво, она нужна для хорошего пищеварения. 

Ранее мы писали, где содержится глутамат натрия. 

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Теги: диетолог, Светлана Фус, осанка
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