Сбои в работе щитовидной железы могут вызывать множество проблем — от усталости до бесплодия.

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Щитовидная железа вырабатывает гормоны, участвующие в регуляции ряда биохимических процессов, в том числе адаптации интенсивности обмена веществ с потребностями тела в данный момент. Гормоны щитовидной железы действуют на все клетки тела и влияют на такие процессы как работа сердца, интенсивность обмена веществ-

Щитовидная железа отвечает за секрецию таких гормонов:

йодированные - тироксин и трийодтиронин

тиреокальцитонин - кальцитонин

Всем ли им нужен йод?

Тироксин и трийодтиронин содержат йод, поэтому мы может потреблять с пищей. Если йода не хватает, щитовидная железа увеличивается, но не может выработать достаточное количество гормонов.



Как сохранить здоровье щитовидной железы depositphotos.com

Недостаток тиреоидных гормонов (гипотиреоз) приводит к ряду симптомов:

слабость

набор веса или проблемы с похудением

сухие жесткие волосы или потеря волос

боль в мышцах

депрессивное состояние и раздражительность

нарушение менструального цикла или потеря либидо

запоры

повышение уровня холестерина

рак щитовидной железы

у детей - задержка умственного развития (кретинизм).

В то же время в организме может быть и избыток йода и тиреоидных гормонов. Избыток тироксина может возникать вследствие воспаления железы или если появляются собственные антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). ТТГ - это гормон гипофиза, и именно его уровень определяет, сколько тироксина следует выделить щитовидной железе.

Сам прием йода не может привести к избыточному образованию гормонов. ВОЗ считает безопасной дозу йода в 1000 мкг (1 мг) в сутки. В щитовидной железе может запасаться до 16 мг йода.



Как сохранить здоровье щитовидной железы depositphotos.com

Симптомы гипертиреоза:

нервозность и раздражительность

непереносимость жары и потливость

дрожь, потеря веса или неспособность его набрать

повышенная активность кишечника

отечность щитовидной железы

тахикардия (учащенное сердцебиение)

нарушение сна.

Сколько нужно йода, чтобы быть здоровым:

В зависимости от возраста суточная потребность в йоде составляет от 90 до 300 мкг (1 мкг = 1 миллионная часть грамма, 10-6 г).

Для женщин суточная норма йода составляет 150-300 мкг, а для мужчин - до 300 мкг.

Нормы потребления йода для детей:

0-6 лет - 90 мкг

6-12 лет - 120 мкг.

Большинство жителей Украины ежедневно потребляет лишь 40-80 мкг йода в сутки. В зоне наибольшего риска - Западная Украина и Черниговская область, где потребление йода меньше.

Что делать, чтобы избежать заболеваний щитовидной железы?

Простой профилактикой дефицита йода в организме является потребление йодированной соли, насыщенной этим микроэлементом. Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд замените обычную соль на йодированную.



Как сохранить здоровье щитовидной железы depositphotos.com

Чтобы избежать йододефицита, в ежедневный рацион следует включить следующие продукты:

морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру)

белую рыбу (минтай, хек, треска и др.)

морскую капусту (ламинарию)

овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат)

фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурму, фейхоа)

яйца;

молоко;

говядину;

грецкие орехи.

Беременным и молодым матерям следует принимать добавки йода. Суточную норму йода должен определить врач. Детей от одного года или тех, кто уже на прикорме, кормите едой, приготовленной с использованием йодированной соли.

Проверяйте уровень тиреотропного гормона и посещайте эндокринолога. Это поможет вовремя выявить недостаток гормонов и при необходимости скорректировать рацион.

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