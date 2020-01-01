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Как сохранить здоровье щитовидной железы

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Сбои в работе щитовидной железы могут вызывать множество проблем — от усталости до бесплодия.
Как сохранить здоровье щитовидной железы
Как сохранить здоровье щитовидной железы
depositphotos.com

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Щитовидная железа вырабатывает гормоны, участвующие в регуляции ряда биохимических процессов, в том числе адаптации интенсивности обмена веществ с потребностями тела в данный момент. Гормоны щитовидной железы действуют на все клетки тела и влияют на такие процессы как работа сердца, интенсивность обмена веществ-

Щитовидная железа отвечает за секрецию таких гормонов:

  • йодированные - тироксин и трийодтиронин 
  • тиреокальцитонин - кальцитонин 

Всем ли им нужен йод?
Тироксин и трийодтиронин содержат йод, поэтому мы может потреблять с пищей. Если йода не хватает, щитовидная железа увеличивается, но не может выработать достаточное количество гормонов.

Как сохранить здоровье щитовидной железы
Как сохранить здоровье щитовидной железы
depositphotos.com

Недостаток тиреоидных гормонов (гипотиреоз) приводит к ряду симптомов:

  • слабость
  • набор веса или проблемы с похудением
  • сухие жесткие волосы или потеря волос
  • боль в мышцах
  • депрессивное состояние и раздражительность
  • нарушение менструального цикла или потеря либидо
  • запоры
  • повышение уровня холестерина
  • рак щитовидной железы
  • у детей - задержка умственного развития (кретинизм).

В то же время в организме может быть и избыток йода и тиреоидных гормонов. Избыток тироксина может возникать вследствие воспаления железы или если появляются собственные антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). ТТГ - это гормон гипофиза, и именно его уровень определяет, сколько тироксина следует выделить щитовидной железе.
Сам прием йода не может привести к избыточному образованию гормонов. ВОЗ считает безопасной дозу йода в 1000 мкг (1 мг) в сутки. В щитовидной железе может запасаться до 16 мг йода.

Как сохранить здоровье щитовидной железы
Как сохранить здоровье щитовидной железы
depositphotos.com

Симптомы гипертиреоза:

  • нервозность и раздражительность
  • непереносимость жары и потливость
  • дрожь, потеря веса или неспособность его набрать
  • повышенная активность кишечника
  • отечность щитовидной железы
  • тахикардия (учащенное сердцебиение)
  • нарушение сна.

Сколько нужно йода, чтобы быть здоровым:

В зависимости от возраста суточная потребность в йоде составляет от 90 до 300 мкг (1 мкг = 1 миллионная часть грамма, 10-6 г).

Для женщин суточная норма йода составляет 150-300 мкг, а для мужчин - до 300 мкг.

Нормы потребления йода для детей:

  • 0-6 лет - 90 мкг
  • 6-12 лет - 120 мкг.

Большинство жителей Украины ежедневно потребляет лишь 40-80 мкг йода в сутки. В зоне наибольшего риска - Западная Украина и Черниговская область, где потребление йода меньше.

Что делать, чтобы избежать заболеваний щитовидной железы?

Простой профилактикой дефицита йода в организме является потребление йодированной соли, насыщенной этим микроэлементом. Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд замените обычную соль на йодированную.

Как сохранить здоровье щитовидной железы
Как сохранить здоровье щитовидной железы
depositphotos.com

Чтобы избежать йододефицита, в ежедневный рацион следует включить следующие продукты:

морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру)

  • белую рыбу (минтай, хек, треска и др.)
  • морскую капусту (ламинарию)
  • овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат)
  • фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурму, фейхоа)
  • яйца;
  • молоко;
  • говядину;
  • грецкие орехи.

Беременным и молодым матерям следует принимать добавки йода. Суточную норму йода должен определить врач. Детей от одного года или тех, кто уже на прикорме, кормите едой, приготовленной с использованием йодированной соли.
Проверяйте уровень тиреотропного гормона и посещайте эндокринолога. Это поможет вовремя выявить недостаток гормонов и при необходимости скорректировать рацион.

Ранее мы писали, что нужно знать о гормональных контрацептивах. 

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Теги: щитовидка, щитовидная железа
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Источник: moz.gov.ua

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