Как сохранить здоровье щитовидной железы
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Щитовидная железа вырабатывает гормоны, участвующие в регуляции ряда биохимических процессов, в том числе адаптации интенсивности обмена веществ с потребностями тела в данный момент. Гормоны щитовидной железы действуют на все клетки тела и влияют на такие процессы как работа сердца, интенсивность обмена веществ-
Щитовидная железа отвечает за секрецию таких гормонов:
- йодированные - тироксин и трийодтиронин
- тиреокальцитонин - кальцитонин
Всем ли им нужен йод?
Тироксин и трийодтиронин содержат йод, поэтому мы может потреблять с пищей. Если йода не хватает, щитовидная железа увеличивается, но не может выработать достаточное количество гормонов.
Недостаток тиреоидных гормонов (гипотиреоз) приводит к ряду симптомов:
- слабость
- набор веса или проблемы с похудением
- сухие жесткие волосы или потеря волос
- боль в мышцах
- депрессивное состояние и раздражительность
- нарушение менструального цикла или потеря либидо
- запоры
- повышение уровня холестерина
- рак щитовидной железы
- у детей - задержка умственного развития (кретинизм).
В то же время в организме может быть и избыток йода и тиреоидных гормонов. Избыток тироксина может возникать вследствие воспаления железы или если появляются собственные антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). ТТГ - это гормон гипофиза, и именно его уровень определяет, сколько тироксина следует выделить щитовидной железе.
Сам прием йода не может привести к избыточному образованию гормонов. ВОЗ считает безопасной дозу йода в 1000 мкг (1 мг) в сутки. В щитовидной железе может запасаться до 16 мг йода.
Симптомы гипертиреоза:
- нервозность и раздражительность
- непереносимость жары и потливость
- дрожь, потеря веса или неспособность его набрать
- повышенная активность кишечника
- отечность щитовидной железы
- тахикардия (учащенное сердцебиение)
- нарушение сна.
Сколько нужно йода, чтобы быть здоровым:
В зависимости от возраста суточная потребность в йоде составляет от 90 до 300 мкг (1 мкг = 1 миллионная часть грамма, 10-6 г).
Для женщин суточная норма йода составляет 150-300 мкг, а для мужчин - до 300 мкг.
Нормы потребления йода для детей:
- 0-6 лет - 90 мкг
- 6-12 лет - 120 мкг.
Большинство жителей Украины ежедневно потребляет лишь 40-80 мкг йода в сутки. В зоне наибольшего риска - Западная Украина и Черниговская область, где потребление йода меньше.
Что делать, чтобы избежать заболеваний щитовидной железы?
Простой профилактикой дефицита йода в организме является потребление йодированной соли, насыщенной этим микроэлементом. Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд замените обычную соль на йодированную.
Чтобы избежать йододефицита, в ежедневный рацион следует включить следующие продукты:
морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру)
- белую рыбу (минтай, хек, треска и др.)
- морскую капусту (ламинарию)
- овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат)
- фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурму, фейхоа)
- яйца;
- молоко;
- говядину;
- грецкие орехи.
Беременным и молодым матерям следует принимать добавки йода. Суточную норму йода должен определить врач. Детей от одного года или тех, кто уже на прикорме, кормите едой, приготовленной с использованием йодированной соли.
Проверяйте уровень тиреотропного гормона и посещайте эндокринолога. Это поможет вовремя выявить недостаток гормонов и при необходимости скорректировать рацион.
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