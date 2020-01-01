Гинеколог рассказала, что следует знать.

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В интернете распространены страшные мифы относительно препаратов группы КОК, вроде - “вырастут усы“, “наберу вес“, “контрацептивы отключат яичники, и потом не смогу забеременеть“. Акушер-гинеколог Наталья Леля рассказала, что следует знать о гормональных контрацептивах.

“Я это принимать не буду!“ - частая фраза, которую говорят пациентки, получив назначение использовать гормональные контрацептивы.

Важно понимать, что у каждого гормонального контрацептива, как и любого лекарственного средства есть: доза и состав, показания для приема и четко осознанная цель приема

“Иногда это может быть просто желание надежной контрацепции. Иногда эта группа препаратов назначается с определенной лечебной целью. Вместе с врачом вы должны определить те критерии, которые проинформируют вас, что цель достигнута и ради чего вам, возможно, придется терпеть побочные эффекты от препарата“ , - отмечает Наталья Лелюх.

Правда и мифы о гормональных контрацептивах depositphotos.com

Это состояния, сопутствующие болезни и нарушения метаболизма с риском изменения биодоступности контрацептива или с риском обострения при приеме гормонального контрацептивного средства. Ограничения по приему (возраст, курение, употребление других препаратов, индивидуальная аллергия, сопутствующие заболевания, оперативные вмешательства и т.д.)

Побочные реакции

Акушер-гинеколог отмечает, что на сегодняшний день каждая фармацевтическая компания, понимая юридическую ответственность, пытается указать все побочные реакции, которые хоть раз были зафиксированы при использовании препарата. Обращать внимание нужно на те, что указаны как частые. Но учитывать, что при одновременном принятии различных лекарственных средств, их побочные эффекты могут аккумулироваться. Если вы одновременно принимаете три препарата, в которых тошнота - побочный эффект, то с большой вероятностью тошнота у вас появится.



Правда и мифы о гормональных контрацептивах depositphotos.com

Осложнения приема

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Этот раздел мало описывается в инструкции к препарату. Подробную информацию можно найти на специализированных сайтах. Например, www.fda.gov или www.ncbi.nlm.nih.gov, а не в обсуждениях на форумах. Также, об основных возможных осложнениях приема вам должен сообщить врач во время визита, а не провизор в аптеке.

Современные контрацептивные препараты имеют большой спектр возможностей, кроме контрацептивного. Они могут бороться с неприятными проявлениями предменструального синдрома, уменьшать проявления эндометриоза, улучшать состояние кожи и волос. Главное - не заигрываться с этими симптомами, - советует Наталья Лелюх.



Факты о гормональных контрацептивах

Самые важные вещи, которые вы должны понять о гормональных контрацептивах прежде чем пойдете к врачу:

У вас постоянный партнер, которому вы полностью доверяете, есть регулярный секс и пока оба не хотите иметь ребенка.

Препарат назначает только врач. Только во время приема (не по телефону и не на форуме).

Когда женщина выбирает эти препараты как метод контрацепции, она может получить бонусные эффекты: нормализовать ритм менструаций, уменьшить менструальные кровопотери, улучшить состояние кожи. Но надо помнить, что эти препараты не защищают от инфекций, передающихся половым путем.

Если женщина курит, то употребление гормональных контрацептивов ограничено или запрещено. Это связано с высоким риском спонтанных тромбозов.

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