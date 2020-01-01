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Какие могут быть последствия, если пить много чая: мнение диетолога

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Диетолог рассказала о о влиянии чая на организм.
Какие могут быть последствия для здоровья, если пить много чая: мнение диетолога
Какие могут быть последствия для здоровья, если пить много чая: мнение диетолога
depositphotos.com

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У многих народов чай считается центральным напитком, а его распитие связано с определенным этикетом, традициями и церемониалом.Чай утоляет жажду и бодрит, снижает уровень холестерина и нормализует работу сердечно-сосудистой системы, замедляет старение и даже делает умнее. Однако есть у чая и побочные эффекты. Диетолог Светлана Фус рассказала, какие могут быть последствия, если пить много чая.

Не много найдется продуктов, которые взбодрят так, как теплый чай в течение дня. Это один из лучших и полезных тонизирующих напитков. Его пьет две трети населения Земли.

С давних времен он считается полезным напитком благодаря своим целебным свойствам. В нем содержаться много катехинов-мощных антиоксидантов. Они укрепляют клеточный иммунитет и стимулируют выработку Т-клеток. Растительные соединения в чае - проантоцианидины, танины, алкалоиды кофеин, теофиллин, теобромин, кверцитин могут играть важную роль в снижении риска хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни Альцгеймера, также отодвинуть старение и даже снижать риск онкологических заболеваний.

Сам по себе чай полезен. Но в нашем активном ритме жизни мы часто пьем его слишком много. И это может иметь, к сожалению, неблагоприятные эффекты, о которых мало кто догадывается.

Какие могут быть последствия для здоровья, если пить много чая: мнение диетолога
Какие могут быть последствия для здоровья, если пить много чая: мнение диетолога
pinterest

Какие негативные последствия могут быть связаны с употреблением чая?

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Опасно использовать не свежезаваренный чая и старую заварку, ту что “долго постояла“. В таком чае, например, повышается концентрация гуанина, который активно переходит в экстракт чая уже через 15 минут после заварки или, если чай вскипятить. В малых количествах это вещество является безопасной. Но когда концентрация гуанина высокая, то накапливаются продукты его окисления - токсический гуанидин. Именно он начинает негативно влиять на состояние нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта. В большом количестве гуанидин действует на организм подобно гистамину - повышает артериальное давление, ускоряет сердцебиение. Поэтому не оставляйте заваренный чай на завтра, чтобы он не превратился во вредный напиток.

Лучше не пить очень горячий чай – такая привычка может быть вредной для здоровья, через влияние хронического термического повреждения слизистой оболочки и вызвать заболевания ротовой полости и пищевода. Идеальная температура для напитка - не больше 60 градусов.

Ухудшает сон и вызывает чувство тревоги. И как следствие, может повысить утомляемость и ухудшиться внимание и память. Употребление большого количества чая повышает уровень адреналина, норадреналина и кортизола в крови, что может вызвать появление “нервозности“ у людей, которые не имеют проблем с психическим здоровьем.

Какие могут быть последствия для здоровья, если пить много чая: мнение диетолога
Какие могут быть последствия для здоровья, если пить много чая: мнение диетолога
pinterest

Чай, содержит кофеин, чрезмерное употребление которого может нарушить цикл сна. Кофеин может задерживать выработку мелатонина - гормона сна. А кроме того, хроническое недосыпание повышает риски развития ожирения и влияет на уровень глюкозы в крови.

Поэтому, если у вас плохой сон, вам необходимо обратить внимание на то, сколько чая вы выпиваете за день и за какое время до сна. Безопасная доза кофеина - до 300 мг в сутки. Черный чай содержит (55-80 мг в 200 мл напитка), а в кружке зеленого чая (30-50 мг). В такой же по размерам чашке кофе - 100 мг кофеина. Таким образом, лучше выпивать чая не больше 3-4 чашек в день. 

Головная боль. Мы знаем, что кофеин может облегчить некоторые виды головных болей. Однако если длительно и часто употреблять чай, то может возникнуть обратный эффект – рецидивные, почти ежедневные головные боли. Попробуйте уменьшить количество чая или исключить этот напиток из своего рациона, чтобы избавиться от проблемы.

Какие могут быть последствия для здоровья, если пить много чая: мнение диетолога
Какие могут быть последствия для здоровья, если пить много чая: мнение диетолога
pinterest

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Расстройства пищеварения: тошнота и изжога. Танины в чайном листе придают горький и терпкий вкус чая. Терпкий характер танинов может раздражать слизистую пищеварительного тракта и привести к таким симптомам, как тошнота или боли в животе. Особенно при употреблении в больших количествах или натощак.

Кофеин может способствовать повышению кислотности и этим вызвать изжогу. Доказано, что кофеин в чае также может расслаблять пищеводный сфинктер, а это позволяет желудочной кислоте попадать в пищевод. Поэтому чай нужно избегать в случае язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Снижение всасывания минералов, в первую очередь железа, кальция. Чай является богатым источником соединений, таких как танины. Они могут связываться с железом, цинком и кальцием в продуктах и становятся недоступны для всасывания в пищеварительном тракте. 

Если у вас низкий уровень в организме этих элементов, чрезмерное потребление чая может ухудшить ваше состояние. Поэтому рекомендую пить чай отдельно, лучше через час после приема пищи и обращать внимание на количество потребляемого чая ежедневно. Это особенно важно тем, кто придерживается вегетарианства.

Какие могут быть последствия для здоровья, если пить много чая: мнение диетолога
Какие могут быть последствия для здоровья, если пить много чая: мнение диетолога
pinterest

Следует помнить, что чай во время беременности нужно ограничивать и не делать его крепким. Ведь избыток катехинов, которых много в чае, уменьшает усвояемость витамина В9 (фолиевой кислоты). Этот факт важно знать и молодым женщинам, которые планируют беременность.

Если регулярно пьете крепкий чай, вы повышаете риск подагры и камней в почках из-за содержания таурина (пурины). Его также не рекомендуют в случае глаукомы и гипертонии. И все же умеренное потребление чая является здоровым выбором для большинства людей и пить его полезно.

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Безусловно, вы можете включать чай в свой ежедневный рацион. Только нужно правильно его употреблять, потому что он, как и любой полезный продукт, перестает быть таковым в случае неразумного применения. 

Ранее мы писали, почему возникает неприятный запах изо рта. 

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Теги: чай, здоровье, советы диетолога
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