Что и в каком возрасте нужно обследовать
Многие болезни легче предотвратить, чем вылечить.
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Если регулярно обследоваться у врача, каждая женщина вполне может вовремя узнать об отклонениях в своем здоровье и предотвратить многие заболевания.
18-29 лет(раз в год)⠀
- общий анализ крови
- общий анализ мочи
- анализ крови на глюкозу (по показаниям при лишнем весе и подозрении на диабет)
- флюорографию
- осмотр стоматолога
- осмотр гинеколога (кольпоскопия, цитологический мазок шейки матки)
- УЗИ органов малого таза
- УЗИ молочных желез
- визит к эндокринологу для осмотра и пальпации щитовидной железы, пальпации лимфатических
- узлов шеи и плечевого пояса⠀
30-39 лет( раз в год)⠀
- общий анализ крови
- биохимический анализ крови на холестерин
- общий анализ мочи
- анализ крови на глюкозу (по показаниям при лишнем весе и подозрении на диабет)
- флюорографию
- осмотр стоматолога
- осмотр гинеколога (кольпоскопия, цитологический мазок шейки матки)
- УЗИ органов малого таза
- УЗИ молочных желез
- визит к эндокринологу для осмотра и пальпации щитовидной железы, пальпации лимфатических узлов шеи и плечевого пояса
- ЭКГ⠀
40 лет и старше ( раз в год)⠀
- общий анализ крови
- общий анализ мочи
- анализ крови на холестерин и глюкозу
- флюорографию
- осмотр стоматолога
- осмотр гинеколога (кольпоскопия, цитологический мазок шейки матки)
- УЗИ органов малого таза
- УЗИ молочных желез
- визит к эндокринологу для осмотра и пальпации щитовидной железы, пальпации лимфатических узлов шеи и плечевого пояса
- ЭКГ
- визит к кардиологу для оценки риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
- окулист для измерения внутриглазного давления
- уролог для исследования предстательной железы
- анализ крови на ПСА
- маммография
Ранее мы писали, какие препараты могут спровоцировать проблемы со щитовидкой.
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