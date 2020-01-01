Многие болезни легче предотвратить, чем вылечить.

Что и в каком возрасте нужно обследовать depositphotos

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Если регулярно обследоваться у врача, каждая женщина вполне может вовремя узнать об отклонениях в своем здоровье и предотвратить многие заболевания.



18-29 лет(раз в год)⠀

общий анализ крови

общий анализ мочи

анализ крови на глюкозу (по показаниям при лишнем весе и подозрении на диабет)

флюорографию

осмотр стоматолога

осмотр гинеколога (кольпоскопия, цитологический мазок шейки матки)

УЗИ органов малого таза

УЗИ молочных желез

визит к эндокринологу для осмотра и пальпации щитовидной железы, пальпации лимфатических

узлов шеи и плечевого пояса⠀

Что и в каком возрасте нужно обследовать depositphotos

общий анализ крови

биохимический анализ крови на холестерин

общий анализ мочи

анализ крови на глюкозу (по показаниям при лишнем весе и подозрении на диабет)

флюорографию

осмотр стоматолога

осмотр гинеколога (кольпоскопия, цитологический мазок шейки матки)

УЗИ органов малого таза

УЗИ молочных желез

визит к эндокринологу для осмотра и пальпации щитовидной железы, пальпации лимфатических узлов шеи и плечевого пояса

ЭКГ⠀

30-39 лет( раз в год)⠀

Что и в каком возрасте нужно обследовать depositphotos

общий анализ крови

общий анализ мочи

анализ крови на холестерин и глюкозу

флюорографию

осмотр стоматолога

осмотр гинеколога (кольпоскопия, цитологический мазок шейки матки)

УЗИ органов малого таза

УЗИ молочных желез

визит к эндокринологу для осмотра и пальпации щитовидной железы, пальпации лимфатических узлов шеи и плечевого пояса

ЭКГ

визит к кардиологу для оценки риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

окулист для измерения внутриглазного давления

уролог для исследования предстательной железы

анализ крови на ПСА

маммография

40 лет и старше ( раз в год)⠀

Ранее мы писали, какие препараты могут спровоцировать проблемы со щитовидкой.