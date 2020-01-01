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Что и в каком возрасте нужно обследовать

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Многие болезни легче предотвратить, чем вылечить.
Что и в каком возрасте нужно обследовать
Что и в каком возрасте нужно обследовать
depositphotos

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Если регулярно обследоваться у врача, каждая женщина вполне может вовремя узнать об отклонениях в своем здоровье и предотвратить многие заболевания.

18-29 лет(раз в год)⠀

  • общий анализ крови
  • общий анализ мочи
  • анализ крови на глюкозу (по показаниям при лишнем весе и подозрении на диабет)
  • флюорографию
  • осмотр стоматолога
  • осмотр гинеколога (кольпоскопия, цитологический мазок шейки матки)
  • УЗИ органов малого таза
  • УЗИ молочных желез
  • визит к эндокринологу для осмотра и пальпации щитовидной железы, пальпации лимфатических
  • узлов шеи и плечевого пояса⠀

Что и в каком возрасте нужно обследовать
Что и в каком возрасте нужно обследовать
depositphotos

30-39 лет( раз в год)⠀

  • общий анализ крови
  • биохимический анализ крови на холестерин
  • общий анализ мочи
  • анализ крови на глюкозу (по показаниям при лишнем весе и подозрении на диабет)
  • флюорографию
  • осмотр стоматолога
  • осмотр гинеколога (кольпоскопия, цитологический мазок шейки матки)
  • УЗИ органов малого таза
  • УЗИ молочных желез
  • визит к эндокринологу для осмотра и пальпации щитовидной железы, пальпации лимфатических узлов шеи и плечевого пояса
  • ЭКГ⠀

Что и в каком возрасте нужно обследовать
Что и в каком возрасте нужно обследовать
depositphotos

40 лет и старше ( раз в год)⠀

  • общий анализ крови
  • общий анализ мочи
  • анализ крови на холестерин и глюкозу
  • флюорографию
  • осмотр стоматолога
  • осмотр гинеколога (кольпоскопия, цитологический мазок шейки матки)
  • УЗИ органов малого таза
  • УЗИ молочных желез
  • визит к эндокринологу для осмотра и пальпации щитовидной железы, пальпации лимфатических узлов шеи и плечевого пояса
  • ЭКГ
  • визит к кардиологу для оценки риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
  • окулист для измерения внутриглазного давления
  • уролог для исследования предстательной железы
  • анализ крови на ПСА
  • маммография

Ранее мы писали, какие препараты могут спровоцировать проблемы со щитовидкой. 

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Теги: обследование, анализы, здоровье
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