Некоторые препараты могут вызвать нарушения функции щитовидной железы.

Эндокринолог назвала препараты, которые могут спровоцировать проблемы со щитовидкой depositphotos

Читай также: Как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы

Даже самый целеустремленный и организованный человек находится во власти гормонов. Например, нарушения в работе щитовидной железы способны выбить из колеи привычной жизни. Самой распространенной причиной проблем со щитовидкой называют стресс. Но иногда прием некоторых препаратов может сказаться на здоровье щитовидной железы. Эндокринолог Кумыкова Марина рассказала на какие препараты стоит обратить внимание.

Гипотиреоз, гипертиреоз или АИТ можно заработать из-за длительного потребления препаратов. Вот некоторый их перечень:⠀⠀

Гормональные контрацептивы (КОКи).⠀⠀

Ингибиторы протонной помпы (Например, Омез, который назначают при заболеваниях желудка).⠀⠀

Статины. Снижают холестерин, но могут спровоцировать заболевания щитовидной железы.⠀ ⠀

Бета-блокаторы (Конкор, например). Их принимают от давления, но побочно можно заработать гипо- или гипертиреоз.⠀⠀

Глюкокортикостероиды (Преднизолон, Дексаметазон, Метипред), которые часто назначают при аллергических заболеваниях. Особенно долго их принимают астматики.⠀

Важно! Пациенты, которые на постоянной основе принимают эти препараты, должны продолжать это делать. Но периодически следует обследоваться, чтобы не запустить щитовидку.

Ранее мы писали, что вредит эндокринной системе.