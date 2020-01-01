В МОЗ анонсировали массовое тестирование

Украина может стать пятой страной, где будут проводить тестирование на антитела к коронавирусу.

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Министерство здравоохранения готовится утвердить алгоритм массового тестирования на антитела. Предполагается, что ИФА-диагностика начнется уже со следующей недели.



Об этом на совещании у президента в пятницу, 15 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Если все будет проходить согласно планам, тестирование на антитела можно начать уже на следующей неделе

Напоминанием, что по состоянию на 15 мая в Украине коронавирусом болеют 17 330 жителей страны. За последние 24 часа вирусом COVID-19 заразились еще 483 человека.

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