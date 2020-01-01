Помогут ли витамины в профилактике коронавируса: ответ Комаровского

Узнайте, подходят ли витамины для профилактики коронавируса.

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Педиатр Евгений Комаровский регулярно отвечает на вопросы. Сейчас большинство вопросов касается лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Одна из подписчиц поинтересовалась, помогут ли витамины для профилактики COVID-19.

Комаровский отметил. что для профилактики инфекционных болезней не принимают витамины, это бесполезно. Их следует пить при доказанном авитаминозе — если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает. Также если вы неправильно подготовились к самоизоляции и накупили пива, чипсов и орешков, тогда, конечно, в вашем организме много чего не хватит. И в этом случае комплексные витамины не помешают.

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