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Помогут ли витамины в профилактике коронавируса: ответ Комаровского

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Узнайте, подходят ли витамины для профилактики коронавируса.
Помогут ли витамины в профилактике коронавируса: ответ Комаровского
Помогут ли витамины в профилактике коронавируса: ответ Комаровского
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Педиатр Евгений Комаровский регулярно отвечает на вопросы. Сейчас большинство вопросов касается  лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Одна из подписчиц поинтересовалась, помогут ли витамины для профилактики COVID-19. 

Комаровский отметил. что для профилактики инфекционных болезней не принимают витамины, это бесполезно. Их следует пить при доказанном авитаминозе — если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает. Также если вы неправильно подготовились к самоизоляции и накупили пива, чипсов и орешков, тогда, конечно, в вашем организме много чего не хватит. И в этом случае комплексные витамины не помешают.

Ранее мы писали, как уменьшить риск развития пневмонии при коронавирусе. 

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Теги: доктор Комаровский, коронавирус, иммунитет
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