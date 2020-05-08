Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при коронавирусе
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Украинский педиатр Евгений Комаровский продолжает отвечать на вопросы подписчиков. В этот раз Комаровский рассказал, если все же заболеешь COVID-19, то что нужно сделать. чтобы не развилась пневмония?
Вирусная пневмония и пневмония, как осложнение при ОРВИ — это совершенно разные вещи. Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками.
Вирусная пневмония — это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких. То есть при коронавирусе воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких.
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Также бывает вирусно-бактериальная пневмония, это худший вариант.
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От коронавирусной пневмонии лекарства нет, но иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность.
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