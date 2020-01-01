Гинеколог рассказала об отеках и прибавке веса перед месячными.

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Большинство женщин репродуктивного возраста страдают от выраженных физических и эмоциональных проявлений предменструального синдрома (ПМС), мешающих вести обычный образ жизни. Гинеколог Ольга Белоконь рассказала, что следует знать об отеках перед месячными.

Отеки и прибавка веса (~1-3 кг) обычно появляются за несколько дней ДО менструации, но у некоторых женщин и за 2 недели.

Связано это с гормонами - падением уровня эстрогенов и увеличением/снижением выработки прогестерона, что влияет на обмен жидкости.

Ткани накапливают больше воды - у вас появляются отеки (ноги, руки, живот, иногда лицо, молочные железы).

И вес увеличивается именно за счет жидкости, а не «жира». ➕вздутие кишечника и повышенный аппетит (прогестерон и серотонин являются главными ответственными за это гормонами). Ниже обычного уровень серотонина может увеличить тягу к сладкому. И если вы не способны это контролировать и употребляете ЧРЕЗМЕРНОЕ количество быстрых и НЕздоровых углеводов - вот это уже может привести к избыточному накоплению жировой ткани.



Отеки перед месячными: нормально ли это? depositphotos

Головную боль или боль в поясничной области

слабость, утомляемость

жирность кожи, «прыщи»

перепады настроения, раздражительность, снижение либидо.

Запоры или диарея, дискомфорт и вздутие кишечника появляются за счет ослабления перистальтики и расслабления кишечных мышц прогестероном, накопления большого количества простагландинов.Помимо всего вышеперечисленного вы можете ощущать

Симптомы могут варьировать от месяца к месяцу и у каждой из вас они строго индивидуальные.



Что делать?



Важно понимать, что вы женщина, и это относительно НОРМАЛЬНЫЕ явления.

Те или иные симптомы ПМС испытывает около 90% из нас.

Пейте больше воды. Звучит нелогично, но если жидкость поступает в достаточном количестве, то ваш организм НЕ будет «запасать» ее в прок. Достаточное количество жидкости извне уменьшает задержку воды тканями.



Здоровое питание. Фрукты и другие «натуральные» сладости вместо тортиков или мороженного (иногда и в малом количестве можно все, не надо неврозов).

Уменьшить потребление соли, ограничить или исключить обработанные продукты (колбасы, сосиски, копчения). Уменьшить потребление кофеина и рафинированного сахара, алкоголя и никотина.

Регулярные физические нагрузки. Минимум 30 минут упражнений каждый день. Тренировки уменьшают задержку жидкости, избавляют от “лишней“ воды, массаж, йога, плавание, ходьба, зарядка.

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