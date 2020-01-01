Почему возникают судороги
Читай также: Сидячая работа: что делать, если болит шея и спина
У каждой из нас хотя бы раз в жизни сводило ногу судорогой. Причем происходит это всегда неожиданно. Эндокринолог Кумыщева Ирина рассказала, почему могут возникать судороги.
Судороги (когда каменеют мышцы) -это непроизвольные мышечные сокращения, которые вызывают сильную, резкую боль. Они бывают локальными, то есть затрагивающими одну мышцу или небольшую мышечную группу, либо генерализованными, когда в процесс вовлекается несколько групп мышц.
⠀
Редкие судороги в ногах могут быть безобидным симптомом после физ.активности, переохлаждения, могут встречаться у абсолютно здоровых людей.
⠀
Если судороги отмечаются часто, ночью вы часто стали просыпаться от адской боли в мышцах, то это уже повод для обращения к врачу.
⠀
Патологическими причинами возникновения судорог в ногах могут быть:⠀
- варикозное расширение вен нижних конечностей
- недостаточность таких микроэлементов как калий, магний, кальций⠀
- сжижение уровня гемоглобина (анемия)⠀
- повышенный уровень кальция (например при гиперфункции паращитовидных желез)⠀
- дефицит витамина Д, который в свою очередь ведет к снижению уровня кальция в крови⠀
- обезвоживание организма (при длительной диарее, рвоте, особенно у детей)⠀
- прием некоторых групп препаратов ( например диуретиков, которые вымывают калий из организма)⠀
- патология щитовидной железы, сахарный диабет, ожирение, цирроз печени и т.д
Чаще всего причиной судорог все таки является дефицит микроэлементов, который достаточно легко восполнить с помощью приема тех или иных препаратов, однако есть и более серьезные заболевания, диагностика и лечение которых требует более тщательного обследования у врача.
⠀
Первая помощь при судорогах в ногах:⠀
- вытяните ногу, возьмитесь руками за пальцы ног и потяните их сильно на себя, при этом сильно натягивается икроножная мышца, что способствует снятию спазма⠀
- спортсмены часто используют острый предмет (булавку или иголку), с помощью которого укалывают кожу в месте судороги⠀
- интенсивный массаж мышцы, в которой возникло судорожное сокращение⠀
- после купирования судороги в мышце, ногу желательно расположить слегка приподнятой (на подушку)
Ранее мы писали, почему возникает боль в пояснице.
Полная версия правил