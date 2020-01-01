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Почему возникают судороги

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Узнайте, что провоцирует судороги.
Почему возникают судороги
Почему возникают судороги
depositphotos

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У каждой из нас хотя бы раз в жизни сводило ногу судорогой. Причем происходит это всегда неожиданно. Эндокринолог Кумыщева Ирина рассказала, почему могут возникать судороги. 

Судороги (когда каменеют мышцы) -это непроизвольные мышечные сокращения, которые вызывают сильную, резкую боль. Они бывают локальными, то есть затрагивающими одну мышцу или небольшую мышечную группу, либо генерализованными, когда в процесс вовлекается несколько групп мышц.

Редкие судороги в ногах могут быть безобидным симптомом после физ.активности, переохлаждения, могут встречаться у абсолютно здоровых людей.

Если судороги отмечаются часто, ночью вы часто стали просыпаться от адской боли в мышцах, то это уже повод для обращения к врачу.

Патологическими причинами возникновения судорог в ногах могут быть:⠀

  • варикозное расширение вен нижних конечностей
  • недостаточность таких микроэлементов как калий, магний, кальций⠀
  • сжижение уровня гемоглобина (анемия)⠀
  • повышенный уровень кальция (например при гиперфункции паращитовидных желез)⠀
  • дефицит витамина Д, который в свою очередь ведет к снижению уровня кальция в крови⠀
  • обезвоживание организма (при длительной диарее, рвоте, особенно у детей)⠀
  • прием некоторых групп препаратов ( например диуретиков, которые вымывают калий из организма)⠀
  • патология щитовидной железы, сахарный диабет, ожирение, цирроз печени и т.д

Почему возникают судороги
Почему возникают судороги
pinterest.com

Чаще всего причиной судорог все таки является дефицит микроэлементов, который достаточно легко восполнить с помощью приема тех или иных препаратов, однако есть и более серьезные заболевания, диагностика и лечение которых требует более тщательного обследования у врача.

Первая помощь при судорогах в ногах:⠀

  • вытяните ногу, возьмитесь руками за пальцы ног и потяните их сильно на себя, при этом сильно натягивается икроножная мышца, что способствует снятию спазма⠀
  • спортсмены часто используют острый предмет (булавку или иголку), с помощью которого укалывают кожу в месте судороги⠀
  • интенсивный массаж мышцы, в которой возникло судорожное сокращение⠀
  • после купирования судороги в мышце, ногу желательно расположить слегка приподнятой (на подушку)

Ранее мы писали, почему возникает боль в пояснице.  

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Теги: судороги
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