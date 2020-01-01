Узнайте, что провоцирует судороги.

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У каждой из нас хотя бы раз в жизни сводило ногу судорогой. Причем происходит это всегда неожиданно. Эндокринолог Кумыщева Ирина рассказала, почему могут возникать судороги.

Судороги (когда каменеют мышцы) -это непроизвольные мышечные сокращения, которые вызывают сильную, резкую боль. Они бывают локальными, то есть затрагивающими одну мышцу или небольшую мышечную группу, либо генерализованными, когда в процесс вовлекается несколько групп мышц.

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Редкие судороги в ногах могут быть безобидным симптомом после физ.активности, переохлаждения, могут встречаться у абсолютно здоровых людей.

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Если судороги отмечаются часто, ночью вы часто стали просыпаться от адской боли в мышцах, то это уже повод для обращения к врачу.

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Патологическими причинами возникновения судорог в ногах могут быть:⠀

варикозное расширение вен нижних конечностей

недостаточность таких микроэлементов как калий, магний, кальций⠀

сжижение уровня гемоглобина (анемия)⠀

повышенный уровень кальция (например при гиперфункции паращитовидных желез)⠀

дефицит витамина Д, который в свою очередь ведет к снижению уровня кальция в крови⠀

обезвоживание организма (при длительной диарее, рвоте, особенно у детей)⠀

прием некоторых групп препаратов ( например диуретиков, которые вымывают калий из организма)⠀

патология щитовидной железы, сахарный диабет, ожирение, цирроз печени и т.д

Почему возникают судороги pinterest.com

вытяните ногу, возьмитесь руками за пальцы ног и потяните их сильно на себя, при этом сильно натягивается икроножная мышца, что способствует снятию спазма⠀

спортсмены часто используют острый предмет (булавку или иголку), с помощью которого укалывают кожу в месте судороги⠀

интенсивный массаж мышцы, в которой возникло судорожное сокращение⠀

после купирования судороги в мышце, ногу желательно расположить слегка приподнятой (на подушку)

Чаще всего причиной судорог все таки является дефицит микроэлементов, который достаточно легко восполнить с помощью приема тех или иных препаратов, однако есть и более серьезные заболевания, диагностика и лечение которых требует более тщательного обследования у врача.Первая помощь при судорогах в ногах:⠀

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