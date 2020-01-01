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Почему возникает боль в пояснице

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85% людей хотя бы раз в жизни испытывали боль в поясничной области.
Почему возникает боль в пояснице
Почему возникает боль в пояснице
pinterest.com

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Дискомфортное ощущение в пояснице может появляться у любого человека. Боли в пояснице также приписываются к естественным явлениям. Если болевые ощущения появляются чаще или продолжаются долго, то это может говорить о серьезных заболеваниях.

Почему болит поясница? 

Остеопат Игорь Бровко рассказал, что может спровоцировать боли в пояснице. 
Первое, что приходит в голову - это радикулит (защемлением или воспалением нервов и нервных волокон) Эту боль можно назвать вертеброгенной. Когда могут наблюдаться какие-то уже деструктивные процессы в самом позвоночнике. Сюда же отнесём и остеохондроз поясничного отдела. ⠀

Однако бывают боли отраженные. То есть болит поясница, но это всего лишь компенсация или следствие других нарушений. ⠀

Почему возникает боль в пояснице
Почему возникает боль в пояснице
pinterest.com

  • Смещение внутренних органов.

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Воспаление или опущение кишечника. Изменение положения почки. Здесь возможна сложная цепь. Спазмы связок печени приводят к опущению почек. Также когда органы меняют положение, связки поддерживающие их перерастягиваются, усиливая напряжение на мышцы поясницы.⠀

  • Дисфункция репродуктивной системы или состояние после родов

Опущения органов малого таза даёт такой же эффект. А у женщин могут наблюдаться изменения в костной структуре после родов. Когда ребёнок идёт по родовому каналу организм женщины открываются лобковые кости, копчик меняет свое положение и угол наклона. Все должно вставать на место, но зачастую этого не происходит. Необходима остеопатическая коррекция. ⠀

  • Следствие травмы колена или стопы

Чтобы уберечь пострадавшую ногу, мы переносим вес на вторую, таз оказывается в перекошенном положении, позвоночник изгибается вбок.⠀

  • Травмы шеи

Желая снизить напряжение в пострадавшей шее, пациент принимает щадящую позу. Из-за этого меняется конфигурация поясничного отдела.

Ещё боль в пояснице могут спровоцировать:

  • Наличие паразитов;
  • Давние травмы;
  • Проблемы со стопами;
  • Хронические перегрузки;
  • Психосоматика.⠀

Почему возникает боль в пояснице
Почему возникает боль в пояснице
pinterest.com

Упражнения, которые помогут снять боль в пояснице:

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Одним из способов избежать болей или уменьшить их интенсивность при их наличии — выполнять упражнения при болях в пояснице. Но важно отметить, что эти упражнения помогут, если причина в сидячей работе. 

Исходное положение - сидя на стуле, спина прямая, ноги согнуты в коленях под прямым углом. Одну ногу положите на другую так, чтобы она располагалась параллельно полу. Положите руки на икру ноги и опираясь медленно нагибайтесь вперед так низко, как можете. Опустите руки вниз и задержитесь 30 сек. Медленно вернитесь в исходное, повторите на вторую ногу.

Исходное положение - лежа на спине, ноги прямые. Поднимите ногу перпендикулярно полу, согните ее в колене. Одну руку положите на колено, другой возьмитесь за лодыжку. Положение лодыжки старайтесь не менять, колено направляйте к пятке другой ноги. Когда почувствуете напряжение мышц, задержитесь 30 сек. Поменяйте ноги, повторите упражнение.

Исходное положение - лежа на спине, ноги прямые. Занесите одну ногу над другой так, чтобы ступня оказалась у колена. Положите противоположную руку на колено и с небольшим усилием направляйте его вперед к солнечному сплетению. Почувствовав, что мышца напряжена, задержитесь 30 сек. Поменяйте ноги, повторите.

Исходное положение - лежа на спине, ноги прямые. Закиньте ногу на ногу. Обхватите ноги руками и с их помощью старайтесь дотянуться коленом до плеча той же стороны тела. Задержитесь 30 сек. Расслабьтесь и повторите, поменяв ноги.⠀

Не перенапрягайтесь при выполнении. При сильных болях обязательно обратитесь к врачу.

Почему возникает боль в пояснице
Почему возникает боль в пояснице
pinterest.com


Как предотвратить боль в пояснице:

  • Регулярно выполняйте упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса и поясницы.⠀
  • Каждое утро делайте разогревающую гимнастику. Она подготовит организм к предстоящему дню и разогреет мышцы.⠀
  • Избегайте некачественной обуви на плоской подошве и на очень высоком каблуке. Идеальная высота каблука 3-4 см.⠀
  • Следите за осанкой. Старайтесь не сутулиться.⠀
  • Пользуйтесь стульями и креслами, поддерживающими вашу поясницу при сидячей работе.⠀
  • Если вам предстоит долгая работа сидя, старайтесь менять периодически положения, позвольте себе пройтись или размять мышцы.⠀
  • Отдайте предпочтение жесткому матрацу. Это отличная профилактика сколиоза и прочих нарушений структур позвоночника.⠀
  •  Контролируйте свой вес.⠀
  • Избегайте переохлаждения.⠀

Ранее мы писали, какие пищевые привычки могут навредить здоровью. 

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Теги: боль в пояснице, причины
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