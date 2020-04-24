После окончания карантина в Украине масочный режим будет продолжаться .

Сколько мы ещё будем носить маски? pinterest.com

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Подтвержденных случаев в Украине уже 7647, и эта цифра растет. Одна из главных рекомендаций медиков – это носить в общественных местах маски, или респираторы, чтобы защитить себя. Но как долго маски будут необходимы?

Министр здравоохранение Максим Степанов в интервью “Украинской правде“ рассказал, что Из-за коронавируса люди в Украине будут вынуждены пользоваться защитными масками длительное время.

Это очень серьезная болезнь. Болезнь, с которой мир еще не сталкивался. Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами. Поэтому да, определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время. - сказал Степанов.

Сколько мы ещё будем носить маски? pinterest.com

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О том, что носить маски будем еще долго говорил и специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

Хотя и спорный вопрос, что что маски снижают риск заражения, однако они дают уверенность миллионам людей в защите на время, пока не будет найдена вакцина от коронавируса.

Я уверен, что некоторая форма защиты лица станет нормой, не в последнюю очередь, чтобы успокоить людей. Да, мы должны будем носить маски. Да, должно быть больше физического дистанцирования. Да, мы должны защищать уязвимых. - отметил Набарро.

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