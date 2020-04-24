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Сколько мы ещё будем носить маски?

Комментариев: 5
После окончания карантина в Украине масочный режим будет продолжаться .
Сколько мы ещё будем носить маски?
Сколько мы ещё будем носить маски?
pinterest.com

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Подтвержденных случаев в Украине уже 7647, и эта цифра растет. Одна из главных рекомендаций медиков – это носить в общественных местах маски, или респираторы, чтобы защитить себя. Но как долго маски будут необходимы?

Министр здравоохранение Максим Степанов в интервью “Украинской правде“ рассказал, что Из-за коронавируса люди в Украине будут вынуждены пользоваться защитными масками длительное время.

Это очень серьезная болезнь. Болезнь, с которой мир еще не сталкивался. Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами. Поэтому да, определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время.  - сказал Степанов.

Сколько мы ещё будем носить маски?
Сколько мы ещё будем носить маски?
pinterest.com

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О том, что носить маски будем еще долго говорил и специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

Хотя и спорный вопрос, что что маски снижают риск заражения, однако они дают уверенность миллионам людей в защите на время, пока не будет найдена вакцина от коронавируса.

Я уверен, что некоторая форма защиты лица станет нормой, не в последнюю очередь, чтобы успокоить людей. Да, мы должны будем носить маски. Да, должно быть больше физического дистанцирования. Да, мы должны защищать уязвимых. - отметил Набарро. 

Ранее мы писали, как оставаться здоровой и энергичной на карантине. 

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Теги: коронавирус, маски, ВОЗ, МОЗ
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  24.04.2020, 11:49
Оценка:  0
гость
Та наxyй маски. Неделю назад мы с отцом отпиздeли двух пидaров с муниципальной варты за замечания по eбучим маскам. Когда те еблaны валялись отпижженые отец обассал маску одного и надел ему на ебaльник. Вот и вся польза маски и пиздeц
ziguru    24.04.2020, 11:52
Оценка:  -2
ziguru
Молодец, это по европейски.
ziguru    24.04.2020, 11:38
Оценка:  -1
ziguru
Я не удивлюсь что от ношения масок у людей возникнут проблемы со здоровьем, лёгкие не предназначены дышать сырым, грязным воздухом
ziguru    24.04.2020, 11:39
Оценка:  -1
ziguru
А всё что советуют врачи больше похоже на генератор случайных идей.
Noblesse_obliger    24.04.2020, 11:25
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Они что совсем ИДИОТЫ???
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