Следуйте несложным правилам.

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Находитесь вы на карантине или же в самоизоляции из-за COVID-19, вы неизбежно будете проводить больше времени дома (а желательно все время). Следование общим рекомендациям здорового образа жизни, таким как сбалансированное питание, питьевой режим, физическая активность, достаточное количество сна и управление стрессом, являются наилучшими рекомендациями для сохранения здоровья во время карантина. Благодаря этим простым пунктам, вы не только поддержите свое здоровье, но и приобретёте полезные привычки.

Сбалансированное и разнообразное питание

Проще говоря, не существует продуктов или добавок, которые могли бы «укрепить» нашу иммунную систему и предотвратить или вылечить COVID-19. Тем не менее, сбалансированное питание с большим количеством фруктов и овощей, цельного зерна, растительных и животных белков, и полезных жиров - лучший способ получить все необходимые питательные вещества для крепкого здоровья и нормальной иммунной функции. Поскольку самоизоляция может привести к тому, что мы станем менее активными, также важно уделять пристальное внимание объему пищи и поддерживать баланс энергии в соответствии с нашими потребностями.



Как оставаться энергичной и здоровой на карантине pinterest.com

Наладьте режим и практикуйте осознанное питание

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Во времена неопределенности нормально чувствовать беспокойство, грусть, стресс и страх. Поддержание нормального распорядка дня может помочь справиться с этим состоянием. Один из способов сделать это - придерживаться регулярного приема пищи и заранее планировать эти приемы. Это может помочь нам лучше контролировать уровень голода, удовлетворить наши потребности в питательных веществах и позволит нам извлечь максимальную пользу из пищи, которую мы имеем, сокращая количество пищевых отходов. Во время длительных периодов стресса мы можем есть больше, чем нам нужно. Кроме того, длительное пребывание дома может также привести к постоянным перекусам от скуки. Практика осознанного питания может быть полезной стратегией для поддержания здоровых отношений с едой, и помогает сбалансировать потребление энергии.



Вот несколько советов, которые помогут вам практиковать более осознанное питание:

Не ешьте на ходу. Откажитесь от еды прямо из упаковки. Перекладывайте еду в тарелку - вы сможете увидеть и оценить, что и сколько вы едите. Уберите отвлекающие факторы. Во время еды выключайте телевизор и остальные гаджеты. Ешьте небольшими кусочками и хорошо пережевывайте, концентрируясь на запахе, вкусе и текстуре пищи. Не пытайтесь доесть всю тарелку. Если вы чувствуете себя сытым, смело отложите остатки.

Питьевой режим

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Поддержание гидратации важно для общего здоровья. Сколько воды нам нужно, зависит от возраста, пола, веса, роста, уровня физической активности и условий окружающей среды (т.е. жаркая погода, вероятно, потребует от вас пить больше воды).

Для освежающего эффекта вы можете добавить ломтики лимона, огурца, мяты или ягод. Другие напитки, такие как несладкий кофе и чай или чай со льдом или несладкая, настоянная или ароматизированная (газированная) вода, также являются хорошим выбором для увлажнения организма.



Как оставаться энергичной и здоровой на карантине pinterest.com

Соблюдайте правила гигиены питания

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По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, в настоящее время нет доказательств того, что COVID-19 передается через еду. Тем не менее, надлежащая практика безопасности пищевых продуктов важна для минимизации риска болезней пищевого происхождения.



При подаче или приготовлении пищи обязательно:

Мойте руки в течение 20 секунд с мылом до и после приготовления или приема пищи

При кашле или чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или рукавом, не забывайте мыть руки после Вымойте фрукты и овощи перед едой Дезинфицируйте поверхности и предметы до и после использования Храните сырые и приготовленные продукты отдельно, чтобы избежать попадания вредных микробов из сырых продуктов в готовые к употреблению продукты Используйте различную посуду / разделочные доски для сырой и приготовленной пищи, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение Обязательно готовьте и разогревайте продукты до адекватных температур (≥72 ° C в течение 2 минут)

Сохраняйте активность дома

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Физическая активность приносит пользу как телу, так и разуму. Здоровые взрослые должны стремиться к не менее 30 минутам ежедневной физической активности и не менее 1 часа детям (5-17 лет).



Следуйте этим советам для того, чтобы оставаться физически активными во время карантина:

Запланируйте время для физической активности в распорядке дня Регулярно делайте перерывы в сидячем положении, вставая и растягиваясь или отправляясь на быструю прогулку, если это разрешено правилами карантина. Найдите онлайн тренировки и занимайтесь Мыслите нестандартно: такие занятия, как танцы, активные видеоигры, уборка дома или игры с детьми, считаются физической активностью.

Как оставаться энергичной и здоровой на карантине pinterest.com

​Получайте информацию из достоверных источников

В Интернете и социальных сетях существует много дезинформации в отношении COVID-19. Важно получать информацию из надежных и заслуживающих доверия источников, таких как правительственные веб-сайты или веб-сайты проверенных национальных или международных организаций.

Контролируйте свои эмоции

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Сегодня стоит взять верх над эмоциями и не поддаваться панике, которая ничего хорошего не сделает с вашим организмом. Воспринимайте карантин как время для себя, время, когда наконец можно никуда не спешить и заняться своим рационом.



Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина



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