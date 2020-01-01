В МОЗ рассказали, как защититься от смога
Чтобы избежать негативных последствий следует соблюдать правила.
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Сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы, сообщается в МОЗ.
Однако этот дым может спровоцировать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергию.
Чтобы избежать негативных последствий, соблюдайте правила, которые сохранят ваше здоровье.
При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу.
Как защититься:
- Как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу.
- Пить больше жидкости, до 2-3 литров в сутки.
- Не открывать дома окна.
- Проводить чаще влажную уборку помещений.
- Промывать нос и горло
- Больше есть кисломолочных продуктов
Ранее мы писали, какая еда может спровоцировать головную боль.
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