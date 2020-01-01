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В МОЗ рассказали, как защититься от смога

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Чтобы избежать негативных последствий следует соблюдать правила.
В МОЗ рассказали, как защититься от смога
В МОЗ рассказали, как защититься от смога
pinterest.com

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Сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы, сообщается в МОЗ.

Однако этот дым может спровоцировать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергию.

Чтобы избежать негативных последствий, соблюдайте правила, которые сохранят ваше здоровье.

При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу.

Как защититься:

  • Как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу.
  • Пить больше жидкости, до 2-3 литров в сутки.
  • Не открывать дома окна.
  • Проводить чаще влажную уборку помещений.
  • ​Промывать нос и горло
  • Больше есть кисломолочных продуктов

В МОЗ рассказали, как защититься от смога
В МОЗ рассказали, как защититься от смога
moz.gov.ua

Ранее мы писали, какая еда может спровоцировать головную боль. 
 

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Теги: МОЗ, смог
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