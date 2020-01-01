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Диетолог рассказала, какая еда может спровоцировать головную боль

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Стоит пересмотреть свой рацион.
Диетолог рассказала, какая еда может спровоцировать головную боль
Диетолог рассказала, какая еда может спровоцировать головную боль
pinterest.com

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Головная боль может быть вызвана различными факторами. Иногда это результат стресса, нехватка сна, усталость,  изменение уровня некоторых гормонов, в частности, эстрогена и прогестерона или голод вызывают и усиливают головную боль Примерно 20% всех случаев головной боли, в том числе и мигрени, связанные с употреблением определенных компонентов продуктов питания.
В некоторых людей голова начинает болеть во время или после еды.  Диетолог Светлана Фус рассказала, какие ингредиенты могут спровоцировать головную боль. 

  • Биогенные амины

Самые известные из них - гистамин и тирамин. Они содержатся в сыре, дрожжах и изделиях из них, cосисках, пиве, вине, шоколаде, орехах. Поэтому, если вместе с вином съесть, например, сыр рокфор или фету, а потом еще кусочек шоколада или шоколадный десерт, можно ожидать головную боль. Надо помнить, что количество тирамина в продуктах увеличивается при их длительном хранении, много его в несвежих продуктах.

Диетолог рассказала, какая еда может спровоцировать головную боль
Диетолог рассказала, какая еда может спровоцировать головную боль
pinterest.com

  • Сульфиты

Консерванты, которые добавляют в продукты питания для прекращения роста бактерий. Могут находиться в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, пицце, чипсах, варенье, морепродуктах, переработанном мясе. Этот компонент способен накапливаться в организме при частом потреблении таких продуктов.

  • Аспартам

Он входит в состав сладкой газировки - фанты, кока-колы и других напитков, «жвачек», а также «быстрых завтраков».

  • Глутамат натрия

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Его используют, как пищевую добавку для производства копченых и колбасных изделий, различных консервированных продуктов, соусов, сухих приправ, сухариков и чипсов. Глутамат натрия собственно и может провоцировать сильные мигрени. Азиатская кухня не лучший выбор для людей, чувствительных к глутамату.

Диетолог рассказала, какая еда может спровоцировать головную боль
Диетолог рассказала, какая еда может спровоцировать головную боль
pinterest.com

  • Нитрит натрия

Это краситель, приправа и консервант. Нитрит натрия является стабилизатором красного цвета консервированного мяса и вкусовой добавкой. С высокой степенью вероятности нитриты содержатся в сосисках, мясных консервах, копченой и вареной колбасе, копченой рыбе, беконе, ветчине.

  •  Кофеин может вызвать резкую головную боль

Кофе, крепкий чай, энергетические напитки содержат много кофеина. Употребление двух или трех порций таких напитков в день, значительно увеличивает шансы на возникновение головной боли.
 

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Если вас часто беспокоит головная боль, причину которого не обнаружено, попробуйте найти «провокаторов» этого состояния в вашей тарелке. Заведите дневник питания и фиксируйте в нем, после какой еды появляется головная боль, плохое самочувствие. Это позволит вам выявить продукт-провокатор, сократить его количество в рационе или полностью исключить.
Пищевые продукты, которые могут вызвать головную боль это чаще всего высоко обработанные продукты с добавлением множества различных химических веществ. Поэтому внимательно читайте информацию на этикетке.

Ранее мы писали о полезных свойствах шпината. 

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Теги: диетолог, советы диетолог, Светлана Фус, головная боль
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