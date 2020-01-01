Стоит пересмотреть свой рацион.

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Головная боль может быть вызвана различными факторами. Иногда это результат стресса, нехватка сна, усталость, изменение уровня некоторых гормонов, в частности, эстрогена и прогестерона или голод вызывают и усиливают головную боль Примерно 20% всех случаев головной боли, в том числе и мигрени, связанные с употреблением определенных компонентов продуктов питания.

В некоторых людей голова начинает болеть во время или после еды. Диетолог Светлана Фус рассказала, какие ингредиенты могут спровоцировать головную боль.

Биогенные амины

Самые известные из них - гистамин и тирамин. Они содержатся в сыре, дрожжах и изделиях из них, cосисках, пиве, вине, шоколаде, орехах. Поэтому, если вместе с вином съесть, например, сыр рокфор или фету, а потом еще кусочек шоколада или шоколадный десерт, можно ожидать головную боль. Надо помнить, что количество тирамина в продуктах увеличивается при их длительном хранении, много его в несвежих продуктах.



Диетолог рассказала, какая еда может спровоцировать головную боль pinterest.com

Сульфиты

Консерванты, которые добавляют в продукты питания для прекращения роста бактерий. Могут находиться в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, пицце, чипсах, варенье, морепродуктах, переработанном мясе. Этот компонент способен накапливаться в организме при частом потреблении таких продуктов.

Аспартам

Он входит в состав сладкой газировки - фанты, кока-колы и других напитков, «жвачек», а также «быстрых завтраков».

Глутамат натрия

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Его используют, как пищевую добавку для производства копченых и колбасных изделий, различных консервированных продуктов, соусов, сухих приправ, сухариков и чипсов. Глутамат натрия собственно и может провоцировать сильные мигрени. Азиатская кухня не лучший выбор для людей, чувствительных к глутамату.



Диетолог рассказала, какая еда может спровоцировать головную боль pinterest.com

Нитрит натрия

Это краситель, приправа и консервант. Нитрит натрия является стабилизатором красного цвета консервированного мяса и вкусовой добавкой. С высокой степенью вероятности нитриты содержатся в сосисках, мясных консервах, копченой и вареной колбасе, копченой рыбе, беконе, ветчине.

Кофеин может вызвать резкую головную боль

Кофе, крепкий чай, энергетические напитки содержат много кофеина. Употребление двух или трех порций таких напитков в день, значительно увеличивает шансы на возникновение головной боли.



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Если вас часто беспокоит головная боль, причину которого не обнаружено, попробуйте найти «провокаторов» этого состояния в вашей тарелке. Заведите дневник питания и фиксируйте в нем, после какой еды появляется головная боль, плохое самочувствие. Это позволит вам выявить продукт-провокатор, сократить его количество в рационе или полностью исключить.

Пищевые продукты, которые могут вызвать головную боль это чаще всего высоко обработанные продукты с добавлением множества различных химических веществ. Поэтому внимательно читайте информацию на этикетке.



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