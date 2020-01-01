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Кому можно и нельзя соевые продукты

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Нужно ли бояться соевых продуктов или, напротив, необходимо включать их в свой рацион?
Кому можно и нельзя соевые продукты
Кому можно и нельзя соевые продукты
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Многие давно заменяются животный белок продуктами из сои. Из нее готовят бифштексы и гуляши, сосиски и бургеры, молоко, йогурты и сыр, спаржу и другую питательную пищу. Однако на протяжении десятилетий не утихают споры по поводу того, насколько полезна соевая пища. Диетолог Светлана Фус рассказала о соевых продуктах.

Белок – незаменимый компонент рациона каждого человека. Наше тело нуждается в нем для развития и обновления всех органов, синтеза гормонов и ферментов, поэтому первое, что нужно сделать при отказе от продуктов животного происхождения – сбалансировать питание по белку растительными продуктами.

Кому можно и нельзя соевые продукты
Кому можно и нельзя соевые продукты
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Поскольку, большинство белков растительного происхождения⠀неполноценны по аминокислотному составу и усваиваются несколько хуже, необходимо в рацион включить бобовые продукты, а также периодически употреблять соевые продукты.⠀
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Чем известна соя, так это тем, что она богата растительным белком, который полностью заменяет животный. В сое содержатся множество витаминов и полезных элементов: калий, кальций, магний, фосфор, железо, йод, витамины Е, В1, В2, рибофлавин, фолиевая кислота.

Соя и продукты из нее – источники одного из самых качественных белков. Они содержат 8 незаменимых⠀аминокислот, необходимых нашему организму для сохранения здоровья. И по количеству белка соя – превосходит мясо и рыбу.⠀
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Именно поэтому соя и тофу в частности – отличный продукт для постящихся и вегетарианцев.⠀
Диетолог рекомендует  всем, кто соблюдает пост, включать ее в рацион 2-3 раза в неделю.⠀
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Сыр тофу является хорошей заменой мясных продуктов в пост. Кроме того, тофу способствует растворению желчных камней, улучшает работу почек, является неплохим источником железа и кальция.⠀⠀

Кому можно и нельзя соевые продукты
Кому можно и нельзя соевые продукты
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В самих соевых продуктах содержится минимальное количество жира. А еще соя — это пища с низким гликемическим индексом, то есть она не сильно влияет на уровень сахара в крови и минимизирует колебания уровня инсулина. Это помогает свести к минимуму «тягу к сахару» и помогает ощущать сытость до следующего приема пищи. ⠀⠀

  • Кому не рекомендованы соевые продукты: 

В сое есть такие вещества, которые называются изофлавонами, то есть фитогормонами.

Они напоминают женские гормоны эстрогены, их часто называют «псевдо эстрогенами», которые при избыточном поступлении в организм могут нарушать гормональный фон, работу щитовидной железы.

В сое содержатся пурины. Поэтому соевые продукты с осторожностью нужно употреблять людям, у которых есть мочекаменная болезнь или подагра.
 

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Кроме того сама по себе соя и продукты из нее являются аллергенами. Употребляя соевые продукты помните, что все хорошо в меру. 

Ранее мы писали, как здоровье кишечника влияет на иммунитет. 

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Теги: соевые продукты, советы диетолога, Светлана Фус
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