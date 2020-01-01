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Группа риска: люди с астмой и коронавирус

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Узнайте, что следует знать людям с астмой.
Коронавирус и астма - люди в группе риска заразиться и заболеть коронавирусом
Коронавирус и астма - люди в группе риска заразиться и заболеть коронавирусом
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Коронавирус может повлиять на дыхательные пути (нос, горло, легкие), вызвать приступ астмы и, возможно, привести к пневмонии и острым респираторным заболеваниям, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Пока нет специального лечения или вакцины для предотвращения COVID-19. Поэтому, лучший способ предотвратить заболевание - избежать влияния этого вируса. В частности, во время вспышки COVID-19 следует соблюдать карантин, чтобы снизить риск инфицирования.

Коронавирус и астма - люди в группе риска заразиться и заболеть коронавирусом
Коронавирус и астма - люди в группе риска заразиться и заболеть коронавирусом
Pinterest.com

Также стоит помнить о следующих правилах:

  • Необходимо следовать точной инструкции приема лекарств от астмы.
  • Проконсультироваться со своим врачом и фармацевтом по экстренной доставки лекарств, отпускаемых по рецепту, например, ингаляторов.
  • Убедиться, что есть 30-дневный запас безрецептурных лекарств и оборудования, если нужно долго оставаться дома.
  • Ежедневно чистить и дезинфицировать поверхности, к которым касаетесь. В частности: столы, дверные ручки, выключатели света, столешницы, ручки, столы, телефоны, клавиатуры, сантехнику, краны и мойки.
  • Избегать дезинфицирующих средств, которые могут вызвать приступ астмы.
  • Держаться подальше от толпы и людей с симптомами ОРВИ.
  • Часто мыть руки водой с мылом в течение 20-40 секунд. Если нет такой возможности, нужно использовать дезинфицирующее средство с содержанием спирта не менее 60%.
  • ​Если возникли первые симптомы, следует сообщать врачу.

Ранее мы писали, сколько коронавирус живет на поверхностях. 

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Теги: коронавирус, астма
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