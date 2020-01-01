Что делать, если давление упало: рекомендации кардиолога

Часто человек плохо себя чувствует, но не подозревает, что причина кроется в гипотонии.

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Гипотония встречается реже, чем гипертония, но приносит не меньше проблем. Низкое давление не опасно для жизни, однако существенно снижает ее качество. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, что следует знать о низком давлении.



Кардиолог отметила, что чаще всего низкое давление безопасно. Люди с низким давлением живут дольше, у них меньше шансов заболеть инфарктом или инсультом.

Но, конечно, низкое давление может сопровождаться неприятными симптомами и снижать качество жизни.

Любое давление, выше, чем 89/59 считается нормой и не должно вызывать беспокойство.

Если говорят, что “у меня падает давление 100 на 60“, то кардиолог объясняет, что не падает. Просто, сейчас ваши сосуды нуждаются в более низком давлении. Все мы живем в атмосфере, а не в вакууме. Снижается атмосферное давление - снижается и наше артериальное, иначе сосуды просто разорвет на части. То, как будут реагировать сосуды на колебания атмосферного давления, определяет физика и биофизика. А вот то, как Вы будете реагировать на эти колебания- спокойно или с жалобами на слабость, головокружение, головную боль и тд, зависит уже от Вас самих.



Но иногда подобные падения давления ниже 90/60 мм рт ст действительно могут быть связаны с проблемами в работе организма.



Распространенные причины:

обезвоженность, т.е нехватка воды в организме. Мало пили, была потеря воды с поносом или рвотой, перегрелись.

надпочечниковая недостаточность. Как проверить? Анализ крови на калий, натрий, АКТГ, слюны на кортизол.

сердечная недостаточность . Как проверить ? Эхокардиография, анализ крови на NT pro BMP.

приступы разных аритмий и тахикардий. Как проверить? Холтер ЭКГ, лучше 48 часов. Если падения давления не очень часто и на протяжении 48 часов их поймать будет трудно - тогда мониторинг событий ЭКГ ( тот же холтер, но вешается на неделю или даже две)

проблемы со щитовидной железой ( анализ крови на ТТГ, Т4 свободный), анемия(общий анализ крови)

проблемы с желудочно- кишечные трактом. Панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язва, гастрит и тд. Очевидным является то, что поможет разобраться и вылечить все это грамотный гастроэнтеролог.

Кардиолог рассказала, что чаще всего жалобы при невысоком давлении появляются у людей, которые ведут нездоровый образ жизни. Едят вредную пищу, мало двигаются, мало радуются, занимаются нелюбимым делом, не отдыхают полноценно, не соблюдают режим дня, засиживаются допоздна, курят, употребляют часто алкоголь и тд.



Как быть, если давление снизилось менее, чем 90/60?

К сожалению, безопасных препаратов для поднятия давления не существует. Почти все они перегружают сердце и вызывают тахикардию. Некоторые обезболивающие, например, цитрамон , содержат немного кофеина, поэтому могут помочь. Но не переусердствуйте. Иногда, но очень редко, помогают растительные капли, которые содержат женьшень, лимонник, элеутероккок

Есть ряд способов поднять давление без лекарств

выпить крепкий сладкий негорячий чай. К чаю можно взять мед, сухофрукты, изюм. Если нет серьезных проблем с сердцем, кофе тоже можно.

полежать без подушки под головой, зато несколько подушек положить под ноги ( голова ниже ног, чтобы из нижней половины тела вернулась кровь)

пить небольшими глотками, но часто воду

взять немного соли под язык. Также подойдет соленый огурец, сыр, немного селедки. Этот способ не подходит для людей с сердечной недостаточностью, перенесших инфаркт, гипертоников и тд!!!

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Что важно? Если снижение давления сопровождаются потерей сознания, то это не гипотония. Нужно исключать другие проблемы. О причинах потерь сознания и необходимых обследованиях мы поговорим в следующей статье.

Ранее мы писали, почему важно пить воду.