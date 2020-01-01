ВОЗ рекомендует чаще мыть руки, а также пользоваться антисептиками.

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Сегодня все сложнее в магазине купить антисептик для рук. И это не удивительно, ведь одно из главных правил профилактики – чаще мыть руки. Если вы не успели приобрести антисептик в магазине, не стоит паниковать. В ВОЗ поделились рецептом, как приготовить антисептик дома.

Гигиена рук – самая важная мера, позволяющая избежать передачу потенциально вредных микроорганизмов и предотвратить распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.



Обрабатывайте ваши руки антисептиком на спиртовой основе, это предпочтительное средство для повседневной гигиенической антисептики рук, если на руках нет явных загрязнений. Это средство более быстродействующее, более эффективное и лучше переносится вашими руками, чем мытье мылом и водой.



Как приготовить антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ depositphotos.com

Как приготовить антисептик в домашних условиях:



Для этого понадобится:

этиловый спирт — 833 мл

перекись водорода — 42 мл

глицерин — 15 мл

Способ приготовления:



Необходимо смешать все ингредиенты, добавить немного дистиллированной или кипяченой воды. Полученный раствор разлить в небольшие емкости, которые будете с собой носить.

Стоит отметить, что добавление ароматизирующих веществ или красителей не рекомендуется из-за риска аллергических реакций.

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