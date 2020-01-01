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Как приготовить антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ

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ВОЗ рекомендует чаще мыть руки, а также пользоваться антисептиками.
Как приготовить антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
Как приготовить антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
depositphotos.com

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Сегодня все сложнее в магазине купить антисептик для рук.  И это не удивительно, ведь  одно из главных правил профилактики – чаще мыть руки. Если вы не успели приобрести антисептик  в магазине, не стоит паниковать. В ВОЗ поделились рецептом, как приготовить антисептик дома.

Гигиена рук – самая важная мера, позволяющая избежать передачу потенциально вредных микроорганизмов и предотвратить распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Обрабатывайте ваши руки антисептиком на спиртовой основе, это предпочтительное средство для повседневной гигиенической антисептики рук, если на руках нет явных загрязнений. Это средство более быстродействующее, более эффективное и лучше переносится вашими руками, чем мытье мылом и водой. 

Как приготовить антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
Как приготовить антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
depositphotos.com

Как приготовить антисептик в домашних условиях:

Для этого понадобится:

  • этиловый спирт — 833 мл
  • перекись водорода — 42 мл
  • глицерин — 15 мл

Способ приготовления:

Необходимо смешать все ингредиенты, добавить немного дистиллированной или кипяченой воды. Полученный раствор разлить в небольшие емкости, которые будете с собой носить.

Стоит отметить, что добавление ароматизирующих веществ или красителей не рекомендуется из-за риска аллергических реакций.

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Теги: антисептик, коронавирус, ВОЗ
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Источник: who.int

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