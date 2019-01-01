ООН предоставила рекомендации беременным женщинам.

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Агентство ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья предоставило рекомендации беременным женщинам в связи с распространением в мире нового коронавируса COVID-19.

“Хотя страх и неуверенность являются естественными реакциями на коронавирус, мы должны руководствоваться фактами и надежной информацией“, - прокомментировала исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения, доктор Наталья Канем.

Организм женщины во время беременности и периода кормления грудью переживает физические изменения, однако существует ли повышенная чувствительность к инфицированию COVID-19, на сегодняшний день научных доказательств не существует.



В ООН дали рекомендации беременным женщинам по поводу коронавируса pinterest.com

Следует соблюдать такие правила:

избегать тесного контакта с теми, кто кашляет и чихает;

часто мыть руки мылом с водой или протирать руки раствором на основе спирта;

прикрывать рот и нос тканью или локтем при кашле и чихании;

употреблять в пищу тщательно приготовленные мясо и яйца

Не подтверждено, что респираторные вирусы могут передаваться через грудное молоко. Можно продолжать кормить грудью, применяя необходимые меры безопасности: носить маску ( в частности, во время кормления), мыть руки до и после контакта с ребенком (включая кормление) и чистить и дезинфицировать загрязненные поверхности. Если мать слишком больна для грудного вскармливания, можно использовать сцеженное молоко.

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