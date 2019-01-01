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В ООН дали рекомендации беременным женщинам по поводу коронавируса

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ООН предоставила рекомендации беременным женщинам.
В ООН дали рекомендации беременным женщинам по поводу коронавируса
В ООН дали рекомендации беременным женщинам по поводу коронавируса
pinterest.com

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Агентство ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья предоставило рекомендации беременным женщинам в связи с распространением в мире нового коронавируса COVID-19.

“Хотя страх и неуверенность являются естественными реакциями на коронавирус, мы должны руководствоваться фактами и надежной информацией“, - прокомментировала исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения, доктор Наталья Канем.

Организм женщины во время беременности и периода кормления грудью переживает физические изменения, однако существует ли повышенная чувствительность к инфицированию COVID-19, на сегодняшний день научных доказательств не существует.

В ООН дали рекомендации беременным женщинам по поводу коронавируса
В ООН дали рекомендации беременным женщинам по поводу коронавируса
pinterest.com

Следует соблюдать такие правила:

  • избегать тесного контакта с теми, кто кашляет и чихает;
  • часто мыть руки мылом с водой или протирать руки раствором на основе спирта;
  • прикрывать рот и нос тканью или локтем при кашле и чихании;
  • употреблять в пищу тщательно приготовленные мясо и яйца

Не подтверждено, что респираторные вирусы могут передаваться через грудное молоко. Можно продолжать кормить грудью, применяя необходимые меры безопасности: носить маску ( в частности, во время кормления), мыть руки до и после контакта с ребенком (включая кормление) и чистить и дезинфицировать загрязненные поверхности. Если мать слишком больна для грудного вскармливания, можно использовать сцеженное молоко. 

Ранее мы писали о карантине в Киеве. 

 

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Теги: коронавирус, ООН
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