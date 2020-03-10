Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что угроза пандемии коронавируса COVID-19 "очень реальна".

Читай также: Осторожно, мемы! Как в сети шутят о коронавирусе В понедельник представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что угроза глобальной пандемии возрастает, поскольку новый коронавирус быстро распространяется по всему миру. В понедельник представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что угроза глобальной пандемии возрастает, поскольку новый коронавирус быстро распространяется по всему миру.

“Теперь, когда вирус обосновался во многих странах, угроза пандемии стала вполне реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Суть в том, что мы не во власти этого вируса.“, - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес на телефонной конференции из штаб-квартиры организации.

Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной: ВОЗ pinterest.com

Стоит отметить, что за прошедшие выходные количество зарегистрированных случаев COVID19 превысило 100 тысяч в 100 странах. Стоит отметить, что за прошедшие выходные количество зарегистрированных случаев COVID19 превысило 100 тысяч в 100 странах.

“Это, безусловно, тревожно, что так много людей и стран пострадали так быстро“, - добавил он.

Что такое пандемия:

Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.

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