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Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной: ВОЗ

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что угроза пандемии коронавируса COVID-19 "очень реальна".
Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной: ВОЗ
Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной: ВОЗ
pinterest.com

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В понедельник представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что угроза глобальной пандемии возрастает, поскольку новый коронавирус быстро распространяется по всему миру.
 
 “Теперь, когда вирус обосновался во многих странах, угроза пандемии стала вполне реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Суть в том, что мы не во власти этого вируса.“, - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес на телефонной конференции из штаб-квартиры организации.
Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной: ВОЗ
Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной: ВОЗ
pinterest.com

Стоит отметить, что за прошедшие выходные количество зарегистрированных случаев COVID19 превысило 100 тысяч в 100 странах.

“Это, безусловно, тревожно, что так много людей и стран пострадали так быстро“, - добавил он.

Что такое пандемия:

Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.

Ранее мы писали, защищают ли медицинские маски от коронавируса. 

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Теги: коронавирус, ВОЗ, пандемия
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.03.2020, 13:48
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гость
Вирус уже на Кипре. Там до Израиля не далеко. Ждём. Пока ни один пейс не окочурился от этого вируса. Кто его разработал?
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