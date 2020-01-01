По данным врачей, до 80% женщин страдают от болей при месячных.

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Постоянно и непрерывно в организме женщины происходят процессы, связанные с работой репродуктивных органов. И ежемесячная менструация – один из тех процессов, которые нормальны для здорового организма. Болезненные менструации – это то, с чем приходится сталкиваться многих женщинам. Гинеколог Ольга Белоконь рассказала, что следует знать о болезненных месячных.



Как отметила гинеколог, что от 50 до 90 % женщин репродуктивного возраста во всем мире предъявляют жалобы на чрезмерно болезненные менструации. Для этого существует специальный термин дисменорея или альгодисменорея. Ее разделяют на первичную и вторичную.



Болезненная менструация: что следует знать pinterest.com

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Первичная дисменорея возникает в подростковом возрасте, сразу после того, как устанавливаются регулярные менструации и она не является проявлением какого-то заболевания, а существует просто сама по себе. То есть кроме того, что 3 дня в месяц вы труп, потому что ужасно себя чувствуете и не можете ничего делать, в остальное время вы абсолютно здоровая женщина.

Многие ошибочно полагают, что если менструация настолько болезненная, то это говорит о настоящих или будущих проблемах с репродуктивной системой , но это не так.



За редким исключением дисменорея может быть симптомом эндометриоза/аденомиоза в подростковом возрасте, но это бывает редко и я напишу об этом отдельно.



Боль при первичной дисменорее начинается за 1-2 дня до месячных или с первым днем менструального кровотечения, а затем постепенно уменьшается в течение 12-72 часов.

Она довольно интенсивная, локализуется в нижней части живота, над лобком, может отдавать поясницу и бедра.

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Тошнота, диарея, усталость, головная боль и общее чувство недомогания часто сопровождают менструальную боль. У вас нет никаких отклонений в анализах, по УЗИ и при гинекологическом осмотре, вы абсолютно здоровая женщина



Болезненная менструация: что следует знать pinterest.com

Первичная дисменорея имеет тенденцию улучшаться с возрастом и часто проходит после родов, но далеко не всегда и не у всех, потому как влияние родов, независимо от других факторов, остается слабым.

Вторичная дисменорея имеет те же симптомы, но встречается у женщин на фоне эндометриоза, аденомиоза или у миомы матки уже во взрослом возрасте.

Почему так болит?

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Простагландины – вещества, которые появляются в большом количества из-за отека эндометрия в начале менструации, повышают чувствительность рецепторов. Избыточное количество простагландинов индуцирует маточные сокращения. Они неритмичные, нерегулярные, слишком частые (более 4 или 5 за 10 минут) и приводят к повышенному давлению в маточных сосудах. Когда давление в маточных артериях превышает артериальное давление, развивается ишемия матки и накапливаются анаэробные метаболиты, которые стимулируют болевые нейроны типа С, что и приводит к болезненной менструации.



Что делать?

Грелка на низ живота, горячая ванна или горячий душ. Как отмечает гинеколог, тепло оказывает равную обезболивающую эффективность, как и ибупрофен, и тепло даже более эффективно, чем парацетамол.

Витамины и питание. Стоит ограничить потребление жирных продуктов и рафинированного сахара. Рекомендуется обратить внимание на продукты богатые витаминов Е, Д, В1, В6, Омега -3.

Лекарственная терапия. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) или гормональные контрацептивы представляют основу лекарственной терапии. НПВС бьют точно в цель, они блокируют выработку и некоторые действие простагландинов. Также могут использоваться ибупрофен, напроксен, нимесил.

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