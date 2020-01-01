Соблюдение рекомендаций положительно влияет на точность и достоверность результата.

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Очень часто, когда назначают анализ на гормоны, начинает возникать вопросы. Эндокринолог Александра Малкина составила рекомендации, как сдавать анализы на гормоны.

Как правильно сдавать анализы на гормоны:

Анализы на гормоны нужно сдавать натощак. От последнего приема пищи до сдачи анализов должно пройти не менее восьми часов. Лучше сдавать анализы утром до 10:00.

За 1–2 дня до исследования желательно исключить из рациона продукты с высоким содержанием жиров, а за 1–2 часа до сдачи крови воздержаться от курения, не употреблять сок, чай, кофе, можно пить негазированную воду.

Накануне исследования (в течение 24 часов) следует исключить алкоголь и интенсивные физические нагрузки.

Как правильно сдавать анализы на гормоны pinterest

Оценка патологии щитовидной железы – ТТГ, Т4 св., Т3 св., АТПО, АТТГ, АТрТТГ, кальцитонин, тиреоглобулин.

Патология гипофиза – АКТГ, Соматомедин С (ИПФР1).

Гормоны надпочечников – альдостерон, активность ренина плазмы, кортизол, свободные метанефрин и норметанефрин плазмы.

Половые гормоны – общий тестостерон, глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ), дигидроэпианростерона-сульфат (ДГЕАс), антимюллеров гормон (АМГ).

Другое – С пептид, инсулин, лептин, паратгормон.

В зависимости от дня менструального цикла:

Половые гормоны: ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, 17 оксипрогестерон – на 3-5 день цикла.

Половые гормоны: прогестерон – за 1 неделю до предполагаемой даты менструации (при 28 дневном цикле это на 21 день), эстрадиол – 21-23 день цикла.

Стоит обратить внимание! В некоторых случаях все гормоны можно сдавать в любой день цикла. В таких случаях результаты анализа интерпретируются врачом в соответствии с тем днем цикла, когда его сдавали.

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