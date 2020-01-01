Вес стоит: что делать?

Этот вопрос волнует многих.

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Процесс похудения занимает длительное время. Сначала килограммы уходят легко, но рано или поздно наступает такой момент, когда на весах, несмотря на диету и тренировки, замирает одна и та же цифра. Фитнес-блогер Таня TGYM рассказала, почему стоит вес.

Почему стоит вес:

Если вы измеряете вес, то целесообразней вставать на весы утром, после туалета, на голодный желудок. Так же нет особого смысла взвешиваться каждый день. Отслеживайте вес не чаще 1 раза в неделю.⠀

Вы взвешиваетесь каждый раз в разной одежде или тяжелой обуви. Зачем вам лишний балласт?⠀

У вас отёчность и это мешает увидеть результат на весах. Часто из-за приближающихся КД или отечности из-за большого кол-ва соленых/молочных продуктов может быть прибавка в весе. Это может сбить с толку если вы встаёте на весы.⠀

Замедленный отклик организма. Казалось бы! Все вышеперечисленные пункты не про вас! Но нужно помнить, что мы все уникальны и скорость отклика вашего тела на изменения в питании, тренировках - индивидуальна. Это зависит от вашего возраста, как часто вы изнуряли свой организм диетами, от общего здоровья организма.⠀

Вы вошли в ПЛАТО. Слишком долго вы придерживались отрицательной калорийности, той же нагрузки на тренировке. Происходит адаптация, нужно что-то менять!⠀

Фитнес-блогер отметила, что не так важны кг на циферблате, как качество вашего тела, нравится ли вам ваше отражение в зеркале!

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